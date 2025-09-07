Matthew Whitaker, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la Nato nominato da Donald Trump cinque mesi fa, si è espresso con fermezza sulle politiche di investimento per la difesa dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica, parlando al Forum Teha di Cernobbio.

Con una voce decisa, che richiama quella di un ex campione di football americano – Whitaker ha infatti giocato con gli Iowa Hawkeyes e partecipato al Rose Bowl del 1991 –, ha sottolineato che gli alleati che non rispettano regolarmente gli standard minimi di spesa per la difesa dovranno rispondere delle loro carenze.

Whitaker ha precisato che «la questione non è soltanto quanto si spende per difesa, ma quale capacità militare concreta si riesce a costruire con quei fondi». Ha inoltre evidenziato criticamente come, secondo lui, alcuni investimenti, come quelli previsti per il Ponte sullo Stretto di Messina, non debbano essere considerati nel calcolo del 5% del Prodotto interno lordo da destinare alla difesa. «Per un’efficace strategia di sicurezza servono infrastrutture strategiche, difesa cibernetica, e capacità logistiche», ha aggiunto.

Successivamente, ha rivolto un monito specifico all’Italia, ricordando che attualmente la priorità della Nato è soddisfare le esigenze militari di Kiev. Ha sottolineato che Paesi come Danimarca, Paesi Bassi e Germania stanno fornendo un contributo concreto e puntuale, e ha auspicato che anche l’Italia si adegui a questo impegno.

È evidente a cosa alluda il diplomatico statunitense. Secondo i dati del Kiel Institute for the World Economy, l’Italia, insieme ad altri Stati, ha ridotto significativamente il proprio sostegno militare all’Ucraina nel 2025. In parte ciò è dovuto al fatto che il governo italiano non rende pubblici i dati ufficiali sulle forniture a Kiev, ma si teme che, dietro questa discrezione, vi sia un reale rallentamento degli aiuti militari.

Whitaker auspica che il governo di Roma faccia pieno uso delle risorse messe a disposizione attraverso i prestiti europei per rafforzare il proprio contributo a favore della difesa ucraina e per sostenere coerentemente gli impegni dell’Alleanza Atlantica.

La questione europea riguardo alla produzione e alla fornitura di materiali bellici destinati all’Ucraina è diventata un nodo cruciale di politica internazionale. Mentre diversi Paesi del continente occidentale sforzano di sostenere Kiev, emergono difficoltà logistiche e finanziarie che influenzano la continuità degli aiuti militari.

Particolarmente significativa è la decisione degli Stati Uniti, che hanno progressivamente ridotto il proprio supporto diretto, limitandosi principalmente a mettere a disposizione batterie antiaeree e munizioni solo a condizione che siano acquistate dalle nazioni europee attraverso i loro bilanci nazionali. Questo meccanismo ha generato timori a Washington che, nel caso in cui Paesi come l’Italia interrompano gli aiuti, il Pentagono sarà costretto a un nuovo e maggiore coinvolgimento diretto nel conflitto.

Le sfide della produzione europea di armamenti

Il consorzio europeo ha il compito di incrementare la produzione di sistemi di difesa pronti per essere inviati in Ucraina, ma deve affrontare complessità logistiche e politiche. Le aziende europee, pur avendo la capacità tecnologica, necessitano di coordinamento e supporto finanziario a livello istituzionale per rispondere efficacemente alle richieste di armamenti.

La richiesta di una maggiore autonomia europea nella produzione di mezzi militari si inserisce nel contesto più ampio delle politiche di sicurezza e difesa del continente. La situazione attuale obbliga le nazioni a riflettere su una strategia comune che possa garantire un contributo sostenibile e duraturo a Kiev, senza dipendere in maniera esclusiva dagli aiuti statunitensi.

Implicazioni geopolitiche e prospettive future

Il ridimensionamento dell’impegno americano apre un dibattito sul ruolo che l’Europa dovrà assumere nel mantenimento della stabilità a lungo termine nella regione. La necessità di un rafforzamento delle capacità industriali e militari comuni si affianca a una riflessione più ampia sulle dinamiche interne degli alleati occidentali.

Questo passaggio rappresenta una sfida per le istituzioni europee, chiamate a trovare un equilibrio tra volontà politica e reali capacità operative. La sostenibilità del supporto militare all’Ucraina dipenderà in futuro dalla capacità dell’Europa di organizzare un sistema coordinato e autonomo, che possa garantire aiuti continui e efficaci senza dover fare esclusivo affidamento su supporti esterni.

Si tratta, in definitiva, di un test cruciale per la responsabilità strategica dell’Europa e per la sua capacità di affermarsi come attore globale nel panorama della sicurezza internazionale.