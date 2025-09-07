Un team di scienziati internazionali, con la partecipazione di esperti della Doerr School of Sustainability di Stanford, dell’INGV-Ov e dell’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato sulla rivista Science uno studio rivoluzionario sui Campi Flegrei. Utilizzando l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno analizzato i dati sismici dal 2022 alla metà del 2025, identificando oltre 50mila terremoti e offrendo una visione più chiara della fase di attività sismica in corso.

L’analisi con l’intelligenza artificiale e le scoperte principali

L’AI è stata addestrata con i dati sismici raccolti dall’INGV-Ov a partire dal 2000, sfruttando una rete sismica potenziata per l’occasione. I risultati hanno evidenziato un sistema di faglie attive e hanno fornito dettagli cruciali sull’origine del fenomeno. La quasi totalità degli eventi sismici, infatti, ha un’origine tettonica, con profondità inferiori ai 4 chilometri. Non è stata riscontrata alcuna prova di una significativa migrazione di magma.

Faglia ad anello e nuovi scenari

Lo studio ha chiaramente identificato un sistema di faglie ad anello che circonda la zona di sollevamento della caldera. Questa faglia si estende sia sulla terraferma sia nel Golfo di Napoli. “All’interno di tale struttura ad anello la sismicità osservata evidenzia per la prima volta sulla terraferma vicino a Pozzuoli delle faglie specifiche e ben definite, che potrebbero portare a stime più precise della pericolosità e del rischio sismico in questa area”, ha affermato Warner Marzocchi della Federico II. L’unica sismicità non puramente tettonica, con eventi “ibridi”, è stata rilevata a una profondità inferiore a un chilometro. Questi eventi, secondo la ricercatrice Anna Tramelli dell’INGV, “provengono dall’interazione tra roccia, fluidi e gas durante una frattura”, e i fluidi coinvolti sarebbero di tipo idrotermale.

Un nuovo sistema di analisi per il futuro

Il sistema di analisi basato sull’AI è già operativo. I ricercatori sperano che, una volta superata la fase di verifica, “potrebbe permettere di identificare in tempo quasi reale anche i più piccoli cambiamenti nel comportamento sismico dei Campi Flegrei e, di conseguenza, permettere migliori stime del rischio sismico e vulcanico”.