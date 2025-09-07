La città sabauda si prepara a diventare per tre giorni il palcoscenico di un evento culturale di risonanza nazionale: Chora & Will Days, il festival ideato da Chora Media e Will Media in collaborazione con le OGR Torino. Dal 26 al 28 settembre, il filo conduttore sarà il Tempo: inteso nelle sue sfaccettature più diverse, da quello personale a quello storico, da quello biologico a quello politico e sociale. La rassegna, che si svolgerà alle OGR e in altri luoghi iconici di Torino, si preannuncia come un appuntamento ricco e trasversale.

Il cuore del programma e i protagonisti

Il palinsesto del festival, che mescola talk, podcast live, workshop, mostre e spettacoli, vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale italiano. I partecipanti potranno assistere a dibattiti su temi cruciali come il tempo dei corpi con Francesca Mannocchi e Simone Pieranni, il tempo della vita e della sua fine in un confronto tra Marco Cappato e don Carmine Arice, e il tempo delle guerre con Cecilia Sala e Simone Pieranni. Non mancheranno approfondimenti su temi come l’emergenza, l’amore ai tempi dell’apocalisse e il tempo dell’immagine, con un racconto immersivo di Mario Calabresi sulle fotografie di Sebastião Salgado.

Future4Cities, il festival nel festival

All’interno di Chora & Will Days, torna anche la terza edizione di Future4Cities, un “festival nel festival” interamente dedicato al futuro delle città e alla loro trasformazione sostenibile. Venerdì 26 settembre verrà assegnato il Premio F4C 2025 ai progetti che stanno cambiando il volto delle città italiane. Sul palco si confronteranno anche alcuni Sindaci delle principali città italiane su temi chiave come transizione ecologica, mobilità, spazi pubblici e partecipazione civica. Il programma include anche workshop tematici ed esplorazioni urbane.

Modalità di accesso e sold out

Il festival offre un modello ibrido di partecipazione, con eventi a pagamento e momenti gratuiti. Il Pass completo da 49 euro è già andato esaurito, così come lo spettacolo teatrale del venerdì sera “Anni Settanta: Terrore e Diritti”. Restano disponibili i Single Day Pass per sabato e/o domenica (a partire da 19 euro). È invece possibile registrarsi gratuitamente alle singole sessioni degli eventi-palco di Future4Cities.

Un festival diffuso in tutta la città

Oltre alle OGR, l’evento si estenderà in alcuni spazi simbolo della cultura torinese, rendendo il festival una vera e propria esperienza diffusa. Il Circolo dei Lettori ospiterà approfondimenti su podcast, mentre le Gallerie d’Italia – Torino ospiteranno un incontro con Mario Calabresi, Francesca Mannocchi e Paolo Pellegrin. Infine, la mostra fotografica “I sogni dei vecchi” di Camera – Centro Italiano per la Fotografia sarà visitabile per tre settimane a partire da giovedì 25. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di numerosi partner, tra cui Iren, Main Partner del festival.