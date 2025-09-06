È online il nuovo bando per il Servizio Civile Universale Ambientale e, per la prima volta, anche quello dedicato all’agricoltura. Un’opportunità per 2.098 giovani tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, che potranno candidarsi fino al 15 ottobre tramite il portale https://domandaonline.serviziocivile.it/ utilizzando lo SPID.

Le dichiarazioni dei ministri: investire su giovani e settori strategici

Il bando nasce dalla collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’iniziativa si aggiunge al bando nazionale conclusosi a febbraio, che ha coinvolto oltre 50.000 giovani.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha dichiarato: “Con questi due nuovi bandi, in settori così rilevanti, anche dal punto di vista sociale, come l’Ambiente e l’Agricoltura- il Governo conferma il proprio impegno non solo nell’ottica di offrire ai giovani sempre più opportunità di partecipazione attiva a beneficio del bene comune, ma anche di applicazione pratica in ambiti strategici per il futuro della Nazione. Il Servizio Civile Ambientale, al suo terzo ciclo di sperimentazione, e quello Agricolo, alla sua prima sperimentazione, rappresenta un’opportunità per avvicinare gli operatori volontari a iniziative che spaziano dalla sostenibilità ambientale all’economia verde, dalla lotta allo spreco alimentare all’agricoltura sociale, fino all’economia circolare e all’educazione ambientale e alimentare. Percorsi che consentiranno ai ragazzi e alle ragazze non solo di contribuire concretamente al miglioramento della società, ma anche di acquisire e consolidare nuove competenze, utili per il loro futuro professionale.”

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, ha sottolineato l’importanza del bando per la transizione ecologica: “Con il Servizio Civile Universale Ambientale vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta per essere cittadini protagonisti della transizione ecologica ed energetica del nostro Paese. Un’esperienza unica di crescita e formazione che consente, al tempo stesso, di contribuire alla tutela del patrimonio naturale, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla diffusione di una nuova cultura della sostenibilità. L’impegno delle ragazze e dei ragazzi sarà un valore aggiunto per le comunità locali e una risorsa preziosa per il futuro dell’Italia.”

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, ha concluso: “Abbiamo creduto fin da subito nel potenziale del Servizio Civile Universale ‘Agricolo’ e consapevoli del valore strategico del settore primario per l’Italia, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale, abbiamo voluto dare l’opportunità ai giovani di fare alcune esperienze in questo mondo. I progetti previsti coinvolgeranno i giovani in attività di assistenza e sostegno terapeutico a persone con disabilità o altri soggetti fragili, in servizi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi, in iniziative di promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari del Made in Italy, oltre che in percorsi di educazione a corretti stili di vita, prevenzione dei disturbi alimentari, lotta allo spreco e valorizzazione dell’economia circolare. Tutti ambiti che confermano quanto sia strategico investire in agricoltura oggi e che rappresenteranno un’altra porta di ingresso a chi voglia intraprendere una carriera in agricoltura.”

I settori coinvolti: sostenibilità e Made in Italy

I volontari del Servizio Civile Universale Ambientale saranno impegnati in iniziative legate a sostenibilità, economia verde, lotta ai cambiamenti climatici e educazione ambientale. Il nuovo bando agricolo, invece, offrirà ai giovani l’opportunità di lavorare su progetti che spaziano dall’agricoltura sociale alla lotta allo spreco alimentare, dalla promozione dei prodotti Made in Italy all’assistenza a soggetti fragili.