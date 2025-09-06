Revolut si afferma come una delle principali banche europee e, per consolidare la propria posizione, ha scelto Frederic Oudea, ex amministratore delegato di Societe Generale, come presidente delle operazioni in Europa Occidentale. Dal suo nuovo quartier generale di Parigi, guiderà l’espansione del gruppo, incluso il mercato italiano.

La decisione di Revolut, un tempo solo una app fintech e oggi un gruppo finanziario valutato 75 miliardi di dollari e con 60 milioni di clienti, di nominare una figura di rilievo dell’establishment francese ed europeo rappresenta anche un chiaro segnale rivolto alla Banca Centrale Europea e alle autorità di vigilanza del continente.

Fondata a Londra nel 2015 da Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko, Revolut ha condotto finora le sue attività europee dalla Lituania. Con l’arrivo di Oudea, attuale presidente di Sanofi e con una formazione all’ENA oltre a un’esperienza nel settore pubblico durante il governo Sarkozy, il gruppo segna una tappa decisiva.

Frederic Oudea ha dichiarato:

“Questo è un momento cruciale nel percorso di trasformazione di Revolut in un istituto bancario a tutti gli effetti.”

Lo sviluppo verso una piena banca europea era iniziato lo scorso maggio con l’apertura della sede centrale per l’Europa Occidentale a Parigi, supportata da un piano di investimenti da un miliardo di euro. Tra le strategie strategiche vi è la richiesta di una licenza bancaria francese e la nomina di Beatrice Cossa-Dumurgier, proveniente sempre da Societe Generale, come CEO.

L’Europa occidentale rappresenta infatti il mercato a più rapido sviluppo per Revolut: nonostante la forte concorrenza, l’azienda sta conquistando quote di mercato ai danni delle banche tradizionali. Oggi, il 70% dei 60 milioni di clienti del gruppo risiede nell’Unione Europea.

Lo scorso anno Revolut ha ottenuto una licenza bancaria nel Regno Unito e ha delineato ambiziosi piani di espansione anche in Messico e Argentina, dove è stata acquisita una piccola banca locale. Per quanto riguarda l’ingresso negli Stati Uniti, il gruppo sta ancora valutando la strategia migliore.

La rapida crescita di Revolut è stata favorita dalla facilità d’uso e dall’affidabilità della sua app e delle soluzioni tecnologiche innovative, che hanno cavalcato l’aumento della digitalizzazione nel settore finanziario. Parallelamente, sono stati introdotti servizi aggiuntivi come prodotti di investimento e conti di risparmio. Nei prossimi anni, in alcuni mercati, l’azienda potrebbe espandersi anche nel settore dei mutui.

Gli analisti evidenziano però che il passaggio a un modello bancario più complesso comporterà sfide importanti, tra cui l’adeguamento a nuove regolamentazioni più stringenti e maggiori costi operativi.

In Italia, un traguardo significativo è stato raggiunto lo scorso dicembre con il lancio della filiale italiana di Revolut, che ha iniziato a offrire conti con IBAN nazionale sotto la supervisione di Bankitalia e della BCE, sostituendo l’IBAN lituano precedentemente utilizzato.