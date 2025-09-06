È ufficiale la lista dei candidati del campo largo per le prossime elezioni regionali, comunicata attraverso il profilo Instagram del Partito Democratico al Nazareno. Tra i nomi spicca Roberto Fico, candidato per la presidenza della Regione Campania.

Contrariamente a quanto si era ipotizzato, Giuseppe Conte non ha partecipato a Napoli per sostenere la candidatura di Fico, focalizzandosi invece su altri impegni politici. Domani il neo candidato sarà presente alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia al fianco di Elly Schlein.

Il Partito Democratico ha pubblicato sui social un messaggio che sottolinea la coesione del centrosinistra in un momento in cui invece la destra appare divisa per questioni di leadership: «Mentre la destra litiga per le poltrone, il centrosinistra unito lavora per le persone».

La rosa dei candidati riflette l’ampia coalizione che si presenta nelle varie regioni: Matteo Ricci per le Marche, Pasquale Tridico in Calabria, Eugenio Giani in Toscana, Antonio Decaro per la Puglia, Roberto Fico per la Campania e Giovanni Manildo in Veneto.

Tra i primi a esprimere apprezzamento per la candidatura di Fico è stato Sandro Ruotolo, responsabile dell’informazione del Nazareno, che ha dichiarato l’importanza di questa scelta per la Campania, considerata tra le regioni più strategiche in vista delle elezioni.

Sandro Ruotolo ha detto:

«Finalmente anche in Campania il campo democratico avrà un candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Buon lavoro, Roberto Fico. Tra tutte le regioni da rinnovare, la Campania è senza dubbio la più rilevante. La sua candidatura rappresenta un atto di coraggio e coerenza. Abbiamo lavorato con determinazione per questa soluzione soprattutto perché dovremo battere la destra alle future elezioni politiche.»

Nonostante alcune divergenze all’interno dello schieramento, come l’opposizione di Vincenzo De Luca alla proposta di un Reddito di cittadinanza regionale, la coalizione intende continuare il proprio percorso con determinazione in vista del voto.