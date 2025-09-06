Il sindaco di Bari esprime soddisfazione per la candidatura a presidente della Regione Puglia del suo predecessore, Antonio Decaro. Riguardo alla situazione relativa a Michele Emiliano preferisce mantenere una posizione di riserbo: «Resto alla sua dichiarazione di grande responsabilità».

Vito Leccese accoglie con favore l’annuncio della candidatura di Antonio Decaro, fatto venerdì 5 settembre durante la Festa de L’Unità a Bisceglie. «Finalmente abbiamo un candidato presidente e possiamo cominciare a discutere dei contenuti della campagna elettorale. Ora la priorità è che venga fissata rapidamente la data delle elezioni, visto che al momento non è ancora stata decisa».

L’attuale primo cittadino di Bari ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui temi che riguardano la Puglia e il suo futuro nei prossimi cinque anni. Questa dichiarazione è stata resa a margine dell’inaugurazione del nuovo campo di calcio dell’oratorio Redentore, intitolato alla memoria di Biagio Catalano, storico calciatore e vice allenatore del Bari.

Per quanto concerne la questione relativa alla possibile candidatura di Michele Emiliano, Leccese non si sbilancia: «Non posso fare previsioni in merito. Mi attengo alla sua dichiarazione di grande responsabilità riguardo al suo passo di lato nella corsa a consigliere regionale. Emiliano ha dimostrato una forte leadership, ed è grazie a lui che è iniziata quella che viene definita la “Primavera pugliese” a Bari, che si è poi estesa all’intera regione. Anche in questa occasione ha confermato il suo ruolo da leader».

Leccese, eletto sindaco di Bari poco più di un anno fa con il sostegno del centrosinistra, ha un legame profondo con i suoi due predecessori, avendo ricoperto per oltre dieci anni ruoli di alto rilievo nella macchina amministrativa municipale, tra cui direttore generale e capo di gabinetto. Per questo motivo, la sua posizione potrebbe essere vista come equilibrata e imparziale.

