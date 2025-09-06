L’arrivo, in successione, a bordo di due auto, ha concluso una delle giornate più tese e decisive per il centrosinistra pugliese. Antonio Decaro ed Elly Schlein hanno fatto ingresso insieme alla Festa regionale de L’Unità di Bisceglie. L’espressione dell’europarlamentare rifletteva una giornata complessa e delicata, probabilmente con un esito diverso dalle aspettative. Al contrario, Schlein sorrideva. I due si sono confrontati dietro il palco prima di presentarsi davanti al pubblico in attesa. Decaro ascoltava attentamente, mentre Schlein interveniva con vivacità. Poi è arrivato un momento di profonda emozione.

La folla sulle scalinate e sui muretti gridava «Vai Antonio!», suscitando in lui una commozione densa di tensione e di un sentimento ricambiato. Ha salutato, tracciando cuori con le mani, ma senza mai mostrare un sorriso. Successivamente è salito sul palco per annunciare personalmente:

«Non potevo voltare le spalle alla mia terra e al mio popolo, non l’ho mai fatto e non lo farò nemmeno ora. Mi candido.»

La dichiarazione ha ottenuto un caloroso applauso da parte della platea.

Antonio Decaro si presenta dunque come candidato alla presidenza. Nel frattempo, sarà in corsa anche Nichi Vendola per un seggio da consigliere regionale, nonostante l’eurodeputato avesse inizialmente posto come condizione per la sua candidatura l’esclusione dalla lista dello stesso Vendola e di Michele Emiliano. Quest’ultimo aveva espresso la volontà di evitare la presenza di due ex governatori nel nuovo Consiglio regionale, anche se, molto probabilmente, uno soltanto sarà eletto.

Alla fine dell’evento, dopo aver salutato i presenti e assaporato un panzerotto, Decaro mostrava un volto più sereno. Poco prima di risalire in macchina, uno sorriso finalmente è apparso. Tuttavia, l’atmosfera non consentiva veri festeggiamenti senza un’ombra di tensione, poiché continuavano a circolare voci su un Michele Emiliano irritato e pronto a rompere il silenzio con una nuova candidatura, contrariamente all’annuncio del passo indietro di qualche giorno prima.

Prima di lasciare la festa, Elly Schlein ha avuto un fitto colloquio con il senatore Francesco Boccia.

La notizia delle intenzioni di Emiliano era già trapelata anche a lei, ma evita di rispondere direttamente alle domande dei giornalisti: «Di Michelangelo Di Michele ho già parlato dal palco», afferma con decisione. Dal palco, inoltre, aveva ringraziato il governatore per «aver creato le condizioni per permetterci di arrivare qui, garantendo dieci anni di buon governo».

Il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, tenta di smorzare la tensione: «Due giorni fa, insieme a lui, abbiamo fatto una scelta chiara, lavorando per unire». Nonostante ciò, il tam tam è immediato: Emiliano sarebbe pronto a candidarsi nella lista civica Con. Una parte del PD lo auspica e sostiene: «Sarebbe giusto, soprattutto considerando che si candida Vendola». I sostenitori di Decaro accolgono la notizia con entusiasmo, rilassando le tensioni interne.

Al contrario, il fronte che sostiene il governatore è agitato. «È una discriminazione inaccettabile, soprattutto ora che Vendola sarà candidato. È necessario ristabilire la corretta interpretazione degli eventi», afferma un alto esponente del partito. Si racconta che anche la segretaria fosse stata informata dell’ipotesi prima dell’intervento sul palco di Bisceglie, tuttavia la questione non può essere affrontata e risolta immediatamente. La giornata è stata fin troppo intensa e convulsa per introdurre un nuovo problema all’orizzonte.

Verso sera, quando la piazza di Bisceglie è ormai semi deserta, arriva una dichiarazione che riporta serenità nel centrosinistra: Emiliano smentisce categoricamente le voci in circolazione. «Leggo comunicati che parlano a mio nome e li nego tutti.Esprimerò la mia posizione a tempo debito», dichiara.

«Un segnale positivo», commenta un dirigente vicino a Decaro sin dalla prima ora. Che questa sia la verità o meno, se si aprirà realmente una nuova fase di confronto, scontri e battaglie politiche lo si potrà comprendere nei prossimi giorni.