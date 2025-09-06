Vincenzo De Luca, governatore uscente della Campania, non si risparmia nel dibattito politico attuale. Determinato a chiarire la sua posizione, mette in evidenza il suo impegno su un programma basato su serietà e concretezza, rigettando qualsiasi forma di clientelismo. Al contempo, lancia critiche dirette a Antonio Decaro, affermando che non ha il diritto di imporre veti nella competizione politica.

De Luca si mostra in perfetta forma, pronto a intervenire con determinazione contro chi tenta di insinuare che vi sia un patto segreto con Elly Schlein e Roberto Fico in cambio del sostegno a suo figlio, Piero De Luca, nella corsa per la segreteria regionale del Partito Democratico. Sottolinea come questa narrazione sia infondata, contestando con forza il programma dell’ex presidente della Camera e candidato alla sua successione, in particolare sui temi del Reddito di cittadinanza regionale e della chiusura del termovalorizzatore di Acerra.

De Luca ha dichiarato durante il suo consueto appuntamento social del venerdì:

“Stiamo chiarendo in queste ore la posizione assunta in questi anni sul Reddito di cittadinanza. Ho ricordato che in passato è stata introdotta una misura sui navigator, totalmente demagogica e irrazionale, poiché inutile e con un esito inevitabile. La Regione Campania è stata l’unica in Italia a non aver assunto i navigator, riconoscendo il valore demenziale di quella proposta.”

Insiste quindi, evidenziando:

“Non vogliamo assistenzialismo, ma politiche concrete e reali di sostegno ai ceti meno abbienti. La Campania, nelle politiche sociali, ha fatto cose che nessun’altra regione in Italia ha realizzato. Ad esempio, la Puglia aveva introdotto il cosiddetto Reddito di dignità, con denominazioni simili, propagandistiche e inefficaci, investendo solo 12 milioni di euro. La nostra regione, invece, stanzia ogni anno 30 milioni esclusivamente per il trasporto gratuito degli studenti fino a 26 anni.”

Vincenzo De Luca anticipa inoltre che nelle prossime settimane si aprirà un confronto serio e rigoroso sulle politiche di sostegno.

Ha concluso:

“Serve aiuto concreto ai più bisognosi, senza demagogie. Le politiche attuate dalla nostra amministrazione sono all’avanguardia. Tuttavia, quando si parla di Reddito di cittadinanza, emergono anomalie veramente preoccupanti.”

La posizione su Reddito di cittadinanza e politiche sociali

Il governatore evidenzia che il sostegno alle fasce più deboli non può limitarsi a misure assistenziali, ma deve basarsi su interventi strutturali che favoriscano l’inclusione sociale e l’autonomia economica. La critica ai navigator si inserisce in un quadro più ampio di valutazione delle politiche occupazionali e di welfare regionale.

Questa posizione segna una netta distinzione rispetto ad alcune proposte politiche più orientate verso interventi immediati e a forte impatto mediatico, ma meno efficaci sul lungo termine, secondo De Luca.

Lo scontro politico con Decaro e la strategia elettorale

Vincenzo De Luca attacca duramente anche Antonio Decaro, sindaco di Bari e importante esponente politico, mettendo in dubbio il suo diritto di imporre veti sulle figure candidate alle primarie regionali. Questo passaggio evidenzia le tensioni interne al centro-sinistra nell’ambito della scelta dei leader politici nelle regioni più strategiche del paese.

Il clima politico appare quindi molto caldo, con De Luca protagonista di una campagna elettorale in cui punta tutto sull’autorevolezza e sul pragmatismo, rifiutando compromessi che definisce clientelari o strumentali.

La posizione del governatore uscente ha infatti l’obiettivo di chiarire in maniera netta la sua linea politica, così come di rafforzare la figura del figlio nella competizione interna al Partito Democratico, evitando divisioni e dando un’immagine di compattezza e rigore.

Implicazioni per il futuro della Campania

Le dichiarazioni di De Luca rappresentano un segnale importante sul futuro della politica regionale in Campania. Le politiche sociali saranno al centro del dibattito, con un’attenzione particolare a misure di sostegno che combinino efficacia, responsabilità e innovazione.

Il confronto tra le diverse anime del centro-sinistra sarà decisivo per definire le strategie in vista delle prossime elezioni regionali, che mettono in gioco non solo leadership personali ma anche modelli di governance e di sviluppo territoriale.

In tale contesto, la posizione di Vincenzo De Luca potrebbe rappresentare il punto di riferimento per una linea politica basata su concretezza e rigore, in contrapposizione alle forze che basano il proprio consenso su narrazioni populiste o assistenziali.

Vincenzo De Luca intende trasmettere un’immagine di fermezza e serietà, opponendosi a derive populiste e clientelari nella gestione delle politiche sociali in Campania. Ha ribadito la necessità di proseguire con rigore e supporto concreto verso chi si trova in difficoltà, respingendo qualsiasi forma di abuso o finta separazione utilizzata per truffare il sistema.

Il governatore ha sottolineato la volontà di correggere, senza esitazioni, il percorso adottato dall’attuale programma regionale, mettendo in evidenza quelle che ritiene le vere priorità per la prossima campagna elettorale. Secondo De Luca, il punto fondamentale è la continuità amministrativa, indispensabile per garantire stabilità e progresso nella gestione della Regione.

De Luca ha spiegato:

«Siamo concentrati sull’approvazione di un programma per la Regione Campania che si fondi su serietà, concretezza e che valorizzi i risultati già ottenuti negli anni passati. Questo programma prevede un impegno significativo sulle politiche ambientali e la piena valorizzazione del termovalorizzatore, strumento essenziale per evitare che i rifiuti rimangano sulle strade».

Quest’ultimo punto riequilibra quelle considerazioni fatte da altri esponenti politici, mitigando l’importanza di alcune priorità individuate in precedenza, e rimarca l’urgenza di un approccio pragmatico alla gestione dei rifiuti, tema cruciale per la regione.

Allo stesso tempo, la più grande priorità di De Luca, seppur non ancora dichiarata apertamente, rimane il progetto “Il Faro”: un vasto complesso che ospiterà la nuova sede amministrativa della Regione Campania, localizzato dietro alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi a Napoli. Un’opera ambiziosa che finora non ha trovato un’accoglienza totale da parte del Comune di Napoli.

In merito alla questione sanitaria, De Luca ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al TAR contro il Ministero della Salute, denunciando un comportamento discriminatorio nella gestione del piano di rientro dal debito sanitario della Regione Campania. Ha inoltre anticipato possibili azioni legali rivolte alla Corte dei Conti e alla magistratura ordinaria per verificare eventuali comportamenti illeciti o concussori.

Infine, De Luca ha rivolto un duro commento alla posizione di Antonio Decaro, che ha rifiutato di candidarsi insieme ai predecessori Michele Emiliano e Niki Vendola. Il governatore ha definito tale atteggiamento come un esempio di arroganza e di violazione delle regole democratiche:

De Luca ha dichiarato:

«Nessuno può arrogarsi il diritto di minacciare o di mettere in discussione il diritto di candidarsi. Chi pone condizioni del tipo ‘o si fa come dico io o me ne vado’, merita solo un chiaro messaggio: ‘buon viaggio e che la Madonna ti accompagni’, come ricordava il cardinale Sepe».

Le affermazioni di De Luca riflettono una strategia politica di forte carattere, volta a consolidare il proprio consenso in vista delle future elezioni regionali, puntando su temi istituzionali di rilievo quali la gestione ambientale e la riforma amministrativa. Nel delineare la sua visione, insiste sull’importanza di un’agenda politica improntata alla concretezza e alla trasparenza, con un occhio particolare alle sfide più urgenti che interessano la Campania.