Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ha commentato durante la trasmissione Omnibus su La7 condotta da Frediano Finucci che l’operazione in corso per Mps rappresenta un passaggio cruciale nella sua evoluzione. Secondo Sileoni, il Monte dei Paschi sta entrando nella sua seconda fase decisiva, che potrebbe vederlo proseguire da solo con Mediobanca o allargarsi a una significativa aggregazione.

Sileoni ha descritto Mps come un’istituzione bancaria con una storia ultrasecolare, paragonandola a una squadra di calcio di serie A che, dopo una retrocessione improvvisa in serie C, è riuscita a risalire quasi al vertice del campionato. Questo risultato è frutto dell’impegno congiunto dei dipendenti, dei sindacati, della governance rappresentata da Luigi Lovaglio e dell’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Prima di questa ripresa, ha ricordato Sileoni, la banca si era trovata in uno stato di crisi tale da poter essere definita tecnicamente insolvente. In quel momento, tre governi successivi – quelli di Mario Monti, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni – avevano stanziato complessivamente 18,3 miliardi di euro per il suo salvataggio, somma a cui si sono aggiunti ulteriori investimenti da parte di azionisti privati.

In merito a ipotesi di nuove imposizioni fiscali sul settore bancario, Sileoni si è mostrato contrario a un aumento indiscriminato delle tasse.

Lando Maria Sileoni ha sottolineato:

“Il governo può richiedere un contributo al settore bancario, ma questo dovrebbe essere il risultato di un dialogo condiviso e concertato. Non sono favorevole a un inasprimento delle tasse. Le banche devono essere coinvolte responsabilmente. Sono certo che gli amministratori delegati, che dimostrano una particolare attenzione alla responsabilità sociale, non si tirerebbero indietro. È possibile richiedere contributi straordinari: laddove lo Stato non arriva, le banche possono offrire il loro contributo.”