L’intelligenza artificiale può contribuire con un aumento del prodotto interno lordo compreso tra gli 80 e i 100 miliardi di euro nel settore industriale.

È quanto afferma, in un’intervista video rilasciata a margine del Forum di Cernobbio, Floriano Masoero, presidente e amministratore delegato di Siemens Italia. Secondo Masoero, si tratta di un’opportunità straordinaria, tuttavia, le imprese italiane risultano ancora arretrate in questo ambito: “Il treno sta passando molto velocemente. Attualmente solo l’8,2% delle aziende italiane ha avviato un progetto concreto relativo all’intelligenza artificiale applicata al settore industriale”.

Nel confronto con altri Paesi, la situazione appare più avanzata: “Altri Stati come la Danimarca hanno superato il 27%, mentre la Germania si attesta oltre il 20%. La media europea è attorno al 13,5%, quindi abbiamo un ritardo considerevole da recuperare e la necessità di un’accelerazione”.

Per Masoero, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’industria rappresenta una rivoluzione industriale di tipo democratico, poiché questa tecnologia si diffonde contemporaneamente a livello globale e ha costi contenuti. In Italia, ci sono già numerosi esempi virtuosi, soprattutto nelle piccole e medie imprese.