Mercoledì 17 settembre alle ore 16, nell’aula B2.5 della Facoltà di Ingegneria, la professoressa ordinaria Michela Tiboni, docente universitaria con oltre vent’anni di esperienza, terrà la lezione inaugurale del corso di Tecnica Urbanistica per l’anno accademico 2025/26. Questo corso continuerà fino a dicembre, con lezioni programmate ogni mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio. Apparentemente una normale attività accademica, ma in realtà la professoressa Tiboni ricopre da più di dodici anni anche il ruolo di assessora all’Urbanistica del Comune di Brescia.

La sindaca Laura Castelletti, nei mesi scorsi, le ha chiesto espressamente di dedicare più tempo all’incarico pubblico, riducendo l’impegno universitario, per concentrarsi sulla nuova variante del Piano di Governo del Territorio (Pgt). Questa richiesta evidenzia l’importanza e la complessità degli attuali obiettivi urbanistici cittadini.

La sfida è impegnativa, considerando i numerosi temi sul tavolo: l’attuazione dell’Agenda Urbana 2050 – per la quale è stato incaricato un consulente, Valerio Barberis, con un contratto annuale e un compenso di 95 mila euro –, la rigenerazione delle aree dismesse, l’emergenza abitativa, l’efficientamento energetico degli edifici per ridurre le emissioni di gas serra, l’aggiornamento dei prezziari per l’edilizia convenzionata, il progetto della cittadella dell’Innovazione e un’attenta valutazione delle nuove concessioni edilizie.

Questi nodi richiedono un ulteriore impegno politico per indirizzare efficacemente le energie del settore Urbanistica. In particolare, si dovrà lavorare in sinergia con la nuova dirigente Elena Todeschini e orientare le attività della Fondazione Campus Edilizia – un organismo che coinvolge Ance, il Comune e Confindustria – affinché gli interessi privati non superino mai quelli pubblici.

Un breve approfondimento su Elena Todeschini: assunta nel giugno 2024 proveniente dal Comune di Bergamo, dopo sei mesi ha presentato domanda per una mobilità volontaria al Comune di Milano. Questa scelta ha provocato polemiche da parte dell’opposizione, rappresentata dal leader Fabio Rolfi, che ha dichiarato:

“Siamo di fronte a una situazione di disordine: come si può pensare di impostare un nuovo Piano di Governo del Territorio se il dirigente più alto responsabile della sua programmazione sta per lasciare l’incarico?”

Un’interrogazione che sottolinea le incertezze di un settore centrale per lo sviluppo di Brescia, dove la continuità amministrativa e manageriale è fondamentale per portare avanti strategie di ampio respiro.

La variante al Pgt rappresenta un passaggio cruciale per definire, nei prossimi anni, la pianificazione urbanistica della città, tenendo conto di sostenibilità ambientale, innovazione infrastrutturale e qualità della vita dei cittadini.

L’attenzione al coinvolgimento degli stakeholder, la valorizzazione delle aree urbane abbandonate, e la sfida della transizione energetica sono elementi che richiedono una governance stabile e un’impostazione chiara delle priorità.

Il bilanciamento tra esigenze pubbliche e interessi del settore privato resta una questione delicata. Il ruolo della Fondazione Campus Edilizia sarà di vitale importanza nella mediazione e nel coordinamento tra i diversi attori istituzionali ed economici.

In questa cornice si inserisce l’impegno della professoressa Michela Tiboni, chiamata a conciliare la sua attività accademica con le responsabilità amministrative, svolgendo un ruolo strategico per il futuro urbanistico di Brescia.

La sindaca ha espresso nuovamente la sua piena fiducia in Todeschini, sottolineando che ogni professionista ha il diritto di avanzare nella propria carriera e arricchire il proprio curriculum. Tuttavia, ha confermato che l’impegno di Todeschini con il Comune di Brescia rimane serio e duraturo.

Al momento, non è ancora chiaro quale sarà l’esito della situazione in corso. La sindaca e l’assessora, interpellate, preferiscono non rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Nel migliore dei casi, la questione potrebbe risolversi con un confronto diretto tra le parti coinvolte. Tiboni potrebbe optare per un orario di lavoro ridotto o addirittura richiedere un periodo di aspettativa nel prossimo anno, mantenendo comunque il suo incarico. Ciò permetterebbe anche di rispettare le scadenze per la pianificazione del Pgt, che l’assessora ha annunciato di voler completare entro la fine del 2026.

In uno scenario negativo, invece, Tiboni potrebbe essere sostituita. Per preservare la parità di genere nella giunta, le sue deleghe dovrebbero essere assegnate a un’altra donna. In alternativa, se venissero assegnate a un uomo, sarebbe necessario ridistribuire alcune deleghe da un assessore maschio a una donna. Secondo voci interne, potrebbe essere sacrificato Alessandro Cantoni, mentre non è ipotizzabile un passo indietro per il vicesindaco Federico Manzoni, che ha recentemente riavvicinato i rapporti con la sindaca.

Questo rappresenterebbe il primo rimpasto di giunta dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra a Brescia.

Contesto politico e implicazioni

La riorganizzazione in giunta riflette tensioni e dinamiche politiche che si riflettono sull’amministrazione comunale. La figura dell’assessora, al centro della questione, è legata a progetti strategici rilevanti come il Piano di governo del territorio (Pgt), fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città.

Mantenere la stabilità politica e rispettare l’impegno sui tempi di attuazione del Pgt sono elementi cruciali per l’amministrazione, che dovrà bilanciare le richieste di carriera dei singoli membri con le esigenze complessive della città e della coalizione politica.

Il tema della parità di genere, inoltre, rappresenta un elemento imprescindibile nella composizione e nel rimpasto della giunta, sottolineando l’attenzione alle politiche di inclusione e rappresentanza nel governo locale.