L’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per capacità installata nel settore dell’idroelettrico, coprendo il 15% del fabbisogno energetico nazionale nel 2024. Questi dati emergono dallo studio intitolato “Energia dall’acqua, forza e sicurezza del paese: il ruolo strategico per l’idroelettrico in Italia”, realizzato da Teha ed Enel.

L’idroelettrico si è confermato lo scorso anno come la principale fonte di energia rinnovabile in Italia, rappresentando il 46% della produzione complessiva da fonti rinnovabili, con un potenziale di incremento del 10% attuabile attraverso un piano di investimenti mirati e strutturati.

La questione più urgente per il settore riguarda la gestione delle concessioni: l’86% di quelle relative ai grandi impianti idroelettrici è scaduto o scadrà entro il 2029. È dunque necessario individuare soluzioni efficaci per la riassegnazione tempestiva delle concessioni, al fine di non ostacolare gli investimenti previsti.

Durante la presentazione dello studio tenutasi a Cernobbio, è stata evidenziata la proposta di riassegnare le concessioni agli operatori che sono pronti a garantire investimenti concreti e significativi. Secondo la ricerca, questa misura potrebbe sbloccare immediatamente investimenti aggiuntivi per un valore di fino a 16 miliardi di euro, generando circa 20.800 nuovi posti di lavoro con un anticipo di circa sei anni rispetto all’attuale normativa.

Si tratta di quanto definito come la cosiddetta “quarta via”, una soluzione alternativa rispetto alle procedure tradizionali previste dalla legislazione italiana come le gare pubbliche a evidenza, la costituzione di società miste pubblico-private o il partenariato pubblico-privato realizzato tramite project financing.