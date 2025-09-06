Giorgio Gori ha condiviso sui social un ricordo personale di Emilio Fede, riferito a un momento cruciale della loro collaborazione: la nascita del primo telegiornale di Mediaset. Era il 1991 e ricorda l’impatto dell’attacco americano durante la Guerra del Golfo trasmesso in diretta, un evento recentemente riaffiorato in molte discussioni pubbliche.

All’epoca Gori era direttore dei palinsesti delle reti di Silvio Berlusconi e ha raccontato quell’esperienza da una prospettiva ravvicinata, terminando il suo post con una lode all’ex collega: «Ha avuto un tramonto difficile, che può offuscare il ricordo che molti hanno di lui. Tuttavia, è stato un giornalista e un anchorman di alto livello. Nonostante le nostre idee fossero molto diverse, è stato un piacere collaborare con lui».

Questo apprezzamento, equilibrato ma distante, ha provocato una reazione opposta. Gori è stato infatti bersaglio di aspre critiche e, in alcuni casi, insulti, principalmente da parte di utenti social allineati politicamente con la sua area, molti dei quali provenienti dal Partito Democratico bergamasco e dintorni.

La maggior parte delle critiche proviene da conoscenti di Gori anche nella vita reale, dove di norma si manifesta maggiore rispetto e cautela, specialmente quando si parla della scomparsa di una persona. In questo caso, però, la severità degli attacchi ha superato qualsiasi filtro di civiltà, confermando le dinamiche spesso deteriori che caratterizzano il dibattito sui social network.

Al di là delle esternazioni più assurde, le reazioni negative verso Gori rivelano la persistenza di una profonda spaccatura interna a quella che fu, e in parte rimane, l’area del centrosinistra italiano. Una divisione mai sanata sin dalla fondazione del Partito Democratico, avvenuta ormai vent’anni fa.

In particolare, la candidatura di Gori a sindaco di Bergamo, proveniente da un contesto manageriale legato proprio a Mediaset, incontrò inizialmente molte resistenze all’interno dello stesso partito. Tuttavia, la sua successiva amministrazione, conclusasi l’anno scorso, è stata apprezzata dalla cittadinanza locale.

Questa frattura riflette l’incompletezza del processo di riorientamento del centrosinistra verso una politica più centrista e pragmatica, un percorso che non ha mai del tutto superato la crisi interna provocata dall’esperienza renziana.

Nel contesto attuale, sotto la guida di Elly Schlein alla segreteria del partito, il tema della riconciliazione interna rimane centrale, anche se finora la nuova leadership non ha subito battute d’arresto significative nell’agenda politica del partito.

Un ricordo e un confronto politico

Giorgio Gori ha voluto testimoniare un momento professionale condiviso con Emilio Fede, sottolineandone le doti giornalistiche e riconoscendo le differenze politiche che li dividevano. Questo atteggiamento di riconoscimento reciproco rappresenta un raro esempio di rispetto personale in un clima politico e sociale spesso polarizzato.

A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, la reazione verso Gori non ha riflettuto questa imparzialità, ma ha fatto emergere tensioni latenti all’interno del suo stesso campo politico, tanto da rafforzare la convinzione che il dialogo interno sia ancora gravemente compromesso.

I riflessi sulla scena politica locale

La vicenda illustra anche le difficoltà politiche vissute da Giorgio Gori nel suo ruolo di ex sindaco di Bergamo. Sebbene abbia raccolto consensi importanti tra gli elettori, non ha mai completamente superato le divisioni interne al Partito Democratico e al più ampio centro-sinistra locale.

Quest’episodio assume quindi una valenza simbolica che va oltre la semplice cronaca di una polemica social, poiché rappresenta uno specchio delle divisioni ideologiche e strategiche che ancora frammentano le forze progressiste italiane.

In un momento in cui il centrosinistra italiano cerca di rilanciarsi sul piano nazionale con una linea riformista e inclusiva, il superamento di queste antiche contrapposizioni interne è essenziale per garantire una politica più coesa e credibile agli occhi dell’elettorato.

Le divergenze identitarie emergono con forza anche in piccoli episodi riguardanti Fede, ma diventano ancora più evidenti quando si discute di temi come i conflitti internazionali, la politica estera o la giustizia. È significativo osservare come l’esperienza locale, che consente ai cittadini di formulare giudizi più concreti e radicati nella realtà, venga facilmente offuscata dall’ostilità tra le varie fazioni e correnti ogni volta che il discorso si amplia oltre i confini della città.

Basta un semplice riferimento alla carriera professionale di oltre trentacinque anni fa per far tornare molti a percepire Gori come una figura estranea. Talvolta sembra che l’incompatibilità sia basata più su aspetti personali che politici, nonostante i fatti dimostrino che, nell’amministrazione di un comune complesso come Bergamo, amministratori provenienti da percorsi molto differenti siano in grado di collaborare senza grandi difficoltà.

Tuttavia, è evidente il fallimento di quella speranza volta a trasformare l’efficienza della gestione locale in un modello replicabile per l’intera coalizione a livello nazionale. Il cosiddetto “partito dei sindaci” ha dimostrato la propria efficacia, ma principalmente nell’ambito dei comuni e, in qualche caso, delle regioni.

Quando invece si tratta di progettare strategie politiche per l’intero Paese o persino per l’Europa — come ha dimostrato la partecipazione di Massimo D’Alema alla parata di Pechino, evento che ha spaccato nettamente le opinioni degli elettori del Partito Democratico e dei suoi alleati — tornano prepotenti visioni politiche profondamente differenti.

A prevalere è ancora una volta la storica tendenza al conflitto interno, una caratteristica radicata nel DNA della sinistra italiana.