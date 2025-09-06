Un riconoscimento di prestigio internazionale che premia l’innovazione e l’impegno per la sostenibilità. Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha conquistato per la prima volta il Compasso d’Oro Internazionale grazie al progetto GeneraliAct4Green, sviluppato in collaborazione con il gruppo Qubit. La cerimonia di premiazione si è svolta al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, promossa da ADI – Associazione per il Disegno Industriale in partnership con il Commissariato Generale per l’Italia.

Il riconoscimento e le sue motivazioni

Il progetto è stato premiato per aver saputo “evolvere le piattaforme digitali tradizionali in uno spazio di sensibilizzazione e coinvolgimento concreto verso un futuro più sostenibile e inclusivo, promuovendo cultura ecologica e comportamenti responsabili”. Il sito web, frutto di un lavoro di squadra sinergico e appassionato tra Generali e il gruppo Qubit, si è distinto per la sua capacità di coniugare sostenibilità e accessibilità fin dalla fase di conceptualizzazione. L’esperienza utente è intuitiva e personalizzabile, con un occhio di riguardo all’ambiente grazie a pratiche di coding efficienti e all’opzione di navigazione in dark mode, che riduce consumi energetici, idrici ed emissioni di CO2e. Inoltre, il progetto si avvale dell’Internet of Things con sensori installati in aree naturalistiche per monitorare l’evoluzione dei progetti ambientali in ottica data-driven.

L’importanza del premio e le dichiarazioni

I progetti vincitori di questa edizione del Compasso d’Oro entreranno a far parte della prestigiosa collezione custodita ed esposta presso l’ADI Design Museum di Milano. Il 9 dicembre 2025, al museo milanese, si terrà la cerimonia di premiazione anche per il pubblico italiano, con una mostra dedicata ai vincitori visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Barbara Lucini, nella seconda foto, responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia, ha sottolineato: “Come Generali, siamo convinti che la sostenibilità – principio ispiratore del nostro piano industriale – debba guidare ogni singola azione, contenuto e progetto. In questo senso, il prestigioso premio ricevuto insieme a un partner d’eccezione come Qubit, ci indica che stiamo andando nella giusta direzione: la protezione del futuro delle nuove generazioni non passa solo da programmi di sostenibilità ambientale, come GeneraliAct4Green, ma anche dagli strumenti che usiamo per raccontarli”.

Luca Morvilli, CEO del gruppo Qubit, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “È stato un progetto 3 volte entusiasmante: per aver collaborato con la squadra di Generali, tutti professionali e di grande ispirazione, per aver lavorato a un progetto dalle finalità sociali importanti e innovative, e per aver potuto seguire tutto il percorso, dalla ricerca alla creatività e ai touch point digitali”.