Con la consegna dell’ultimo convoglio, avvenuta questa mattina nella stazione centrale di Bari, si è concluso il rinnovo della flotta dei treni regionali di ultima generazione in Puglia. Il nuovo treno elettrico, spiega Trenitalia in una nota, è costituito da quattro carrozze a doppio piano, che offrono 446 posti a sedere e un totale di 1.162 posti complessivi.

Il comunicato sottolinea che il convoglio presenta “più spazio per i passeggeri nelle sedute, aree riservate al deposito bagagli, illuminazione a led, un sistema di climatizzazione innovativo, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi elettronici, elementi che migliorano significativamente l’esperienza di viaggio a bordo”.

Flotta completamente rinnovata

Con questa consegna, la Puglia diventa quindi la prima regione in Italia ad avere una flotta di treni regionali interamente rinnovata, con un’età media per ciascun convoglio pari a soli tre anni.

Questo risultato si inserisce nel quadro degli investimenti effettuati dalla Regione Puglia, che continua a pianificare interventi nel settore dei trasporti, come ha spiegato l’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento.

Debora Ciliento ha dichiarato: “Questi investimenti fanno parte dei fondi Fsc 2014-2020, ma abbiamo già programmato l’acquisto di ulteriori treni nell’ambito del nuovo quadro Fsc. Complessivamente sono stati investiti 36 milioni di euro, cui si aggiungono altre risorse per un totale di 44 milioni.”

L’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha sottolineato l’importanza di questa giornata come testimonianza dell’impegno della società per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia.

Gianpiero Strisciuglio ha affermato: “Per le comunità locali il treno non rappresenta soltanto un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio abilitatore per l’accesso ai servizi, per lo sviluppo del turismo e per la crescita economica complessiva della regione”.