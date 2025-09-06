Foxconn, nella foto l’a. d. Young Liu, il colosso taiwanese dell’elettronica e principale assemblatore di iPhone, ha archiviato un altro mese di crescita. Ad agosto 2025, il fatturato consolidato ha toccato i 606,5 miliardi di dollari taiwanesi (circa 17 miliardi di euro), segnando un aumento del 10,61% su base annua. Nonostante un leggero calo dell’1,20% rispetto a luglio, si tratta del fatturato più alto di sempre per il periodo.

Crescita sostenuta da inizio anno

La performance positiva non si limita al solo mese di agosto. Nei primi otto mesi del 2025, il fatturato cumulato ha raggiunto i 4,66 trilioni di dollari taiwanesi, con un incremento del 16,65% su base annua. Un risultato che consolida ulteriormente la posizione di leader di Foxconn e che rappresenta il fatturato più alto di sempre per i primi otto mesi dell’anno.

Le previsioni per il terzo trimestre

L’azienda guarda al futuro con ottimismo. Si prevede una crescita significativa delle spedizioni di prodotti cloud e di networking, che continueranno a trainare il business. Con l’avvicinarsi della “tradizionale stagione di punta” per i prodotti ICT, le operazioni sono destinate ad accelerare. Foxconn stima che il terzo trimestre genererà una crescita sia trimestrale che annuale. Tuttavia, l’azienda sottolinea la necessità di un attento monitoraggio delle condizioni politiche ed economiche globali e delle variazioni dei tassi di cambio.