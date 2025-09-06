(di Katherine Puce) Tra le strategie aziendali, un elemento che spesso rimane in secondo piano, ma che sta diventando sempre più importante per il successo a lungo termine, è la formazione commerciale. Si tratta di un investimento cruciale, capace non solo di dotare i dipendenti delle giuste competenze, ma anche di migliorare le performance pratiche nel rapporto con i clienti. La formazione permette di costruire un legame vero e duraturo, trasformando i team di vendita da semplici esecutori a veri e propri architetti della crescita.

L’ossessione per la velocità e la costante pressione delle scadenze rischiano di far perdere il rapporto con il cliente. Senza quest’ultimo l’azienda non ha i pilastri su cui reggersi realmente.

Radici storiche e evoluzione moderna

La formazione commerciale ha radici antiche, che risalgono alle prime forme di apprendistato e ai mercanti che tramandavano oralmente le proprie strategie. Nel XX secolo è diventata una disciplina moderna che sapeva rispondere al bisogno di rispondere adeguatamente alla nuova grande vendita standardizzata. Diventando così,tra gli anni ’50 e ’60, una delle tecniche di vendita aggressive principali per puntare sulla persuasione.

Ma, l’obbiettivo principale è sempre rimasto il cliente e la costruzione di relazioni durature. Oggi, l’avanzamento tecnologico e la digitalizzazione hanno rivoluzionato ulteriormente il settore, rendendo la formazione continua e personalizzata un elemento che non può essere più ignorato dalle aziende.

L’Università della Vendita: il futuro della professione

Proprio in quest’ottica, l’Associazione Grossisti della Distribuzione di Prodotti Alimentari e Bevande (AGroDiPAB) ha lanciato in Italia la prima “Università della Vendita”. Si tratta di un nuovo ecosistema formativo, pensato per elevare la figura del venditore da semplice esecutore a professionista strategico. L’iniziativa si strutturerà in percorsi di formazione gratuiti che combinerannoq lo sviluppo delle competenze relazionali con l’uso di strumenti digitali avanzati, come i sistemi CRM e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale è quello di formare professionisti che siano capaci di creare valore aggiunto sia per il cliente che per l’azienda. Parallelamente si incentiva la promozione e alla valorizzazione dei prodotti del Made in Italy. Il progetto verrà presentato ufficialmente a Roma il prossimo 28 ottobre, in occasione degli Stati Generali della Filiera Horeca.

La relazione rimane la costante

Duqnue anche se strumenti e tecniche sono cambiate nel corso degli anni, il vero obiettivo è sempre rimasto quello di coltivale le relazioni. E questo aspetto, in un’epoca dominata da dalla trasformazione digitale, può trovare nella formazione continua e personalizzata un modo per continuare a sopravvivere senza essere più posta in secondo piano. L’idea di una “Università della Vendita” è un esempio concreto di come il settore stia iniziando ad investire sempre di più per valorizzare la figura del venditore e trasformarlo in un professionista strategico in grado di creare valore e rafforzare i legami. Dopotutto, il successo a lungo termine di un’azienda si basa proprio su queste fondamenta solide.