Nel 2023, al netto di detrazioni e oneri deducibili, i contribuenti italiani hanno versato un totale di Irpef pari a 190 miliardi di euro, cifra che corrisponde a circa un terzo delle entrate tributarie complessive del Paese. Secondo i dati elaborati dalla Cgia, la pressione fiscale media più elevata si registra nella Città Metropolitana di Milano, con un prelievo netto di 8.846 euro per contribuente. Seguono a distanza Roma con 7.383 euro, la provincia di Monza-Brianza con 6.908, Bolzano con 6.863 e la Città Metropolitana di Bologna con 6.644 euro. Al contrario, i contribuenti meno tassati si trovano in Sardegna, con una media di 3.619 euro.

Per quanto riguarda il reddito complessivo medio dichiarato, la situazione mostra una netta concentrazione delle aree più ricche nel Nord Italia. Al primo posto c’è sempre la Città Metropolitana di Milano con un reddito medio di 33.604 euro. Seguono Bologna con 29.533 euro, Monza-Brianza con 29.455 euro, Lecco con 28.879 euro, Bolzano con 28.780 euro, Parma con 28.746 euro e Roma con 28.643 euro.

Questi territori occupano anche le prime posizioni nella classifica relativa al prelievo fiscale legato all’Irpef. Lo squilibrio tra Nord e Sud risulta evidente sia dai livelli di reddito che dai dati di tassazione. Tra le 107 province analizzate, la più significativa area del Mezzogiorno in termini di prelievo Irpef e reddito medio è la Città Metropolitana di Cagliari, che si posiziona rispettivamente 25ª e 46ª nella classifica nazionale.

Se si considera la percentuale di contribuenti che dichiarano un reddito inferiore alla media nazionale, che nel 2023 è pari a 24.830 euro, la situazione nelle regioni meridionali appare particolarmente preoccupante. Il dato medio nazionale indica che il 65,9% dei contribuenti rientra in questa categoria, mentre tutte le regioni del Sud e delle Isole superano la soglia del 70%. Il caso più critico è quello della Calabria, dove il 77,7% dei contribuenti, corrispondente a 919.009 persone fisiche, dichiara un reddito inferiore alla media nazionale.

Il totale dei contribuenti Irpef in Italia supera i 42,5 milioni. Tra questi, circa 23,8 milioni sono lavoratori dipendenti, 14,5 milioni sono pensionati, 1,6 milioni lavoratori autonomi e altri 1,6 milioni percepiscono redditi diversi. Le aree con il maggior numero di contribuenti sono Roma con quasi 3 milioni, Milano con 2,4 milioni, Torino con 1,7 milioni, Napoli con 1,65 milioni e Brescia con 941 mila. L’ultima provincia per numero di contribuenti è Isernia, con oltre 59 mila.

Nel Documento di Economia e Finanza (Def) per il 2025 si prevede un livello di pressione fiscale pari al 42,7%, con un leggero incremento dello 0,1% rispetto al 2024. Questo aumento non deriva da un innalzamento diretto delle tasse, ma è legato a una serie di novità legislative di carattere economico introdotte a livello politico a partire dal 2023.