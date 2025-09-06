I primi sette gruppi bancari italiani — Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Popolare di Milano, Mps, Bper, Popolare di Sondrio e Credem — hanno registrato un utile netto aggregato superiore a 15 miliardi di euro nel semestre, segnando un incremento del 15,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, l’analisi condotta dall’ufficio studi del sindacato Fisac Cgil mette in evidenza un calo significativo nel numero degli sportelli, scesi al di sotto della soglia psicologica delle 10mila unità, con una riduzione tendenziale del 6,1%. Parallelamente, si registra una diminuzione degli occupati di oltre 5mila persone (-3,1%), portando il totale a poco più di 165mila lavoratrici e lavoratori.

Susy Esposito, segretaria generale di Fisac Cgil, commenta:

“I dati confermano un’enorme crescita degli utili, in gran parte derivanti dalle commissioni, ossia dal contributo diretto dei lavoratori, mentre invece assistiamo a una continua riduzione della presenza fisica delle banche sul territorio e a un progressivo calo dell’occupazione.”

Esposito aggiunge:

“È sempre più urgente fermare questa tendenza in declino. Non è più accettabile che gli utili crescano in modo così consistente mentre si chiudono sportelli e si assiste all’uscita di personale dal settore.”

“In un periodo così turbolento segnato dal risiko bancario e dalle scelte sulla gestione del risparmio, poco si è discusso delle condizioni lavorative. È arrivato il momento che l’intero sistema si faccia carico di invertire questa dinamica, ponendo al centro delle strategie il lavoro e l’interesse nazionale.”

“Per questo rivolgiamo all’ABI un appello forte affinché si raggiunga una convergenza sulle strategie di settore, sull’occupazione e su uno sviluppo pacifico e sostenibile del sistema bancario.”

Contesto e prospettive del settore bancario

Il settore bancario in Italia sta vivendo una fase di profonda trasformazione, in cui l’innovazione digitale, le fusioni tra istituti e le nuove normative stanno rimodellando l’offerta e la presenza territoriale delle banche. Questa evoluzione ha generato una crescita economica importante, ma ha anche comportato una contrazione degli sportelli fisici e un ridimensionamento del personale, con impatti significativi sull’occupazione.

In questo scenario, il ruolo dei lavoratori e la tutela dei posti di lavoro risultano cruciali per garantire un equilibrio tra efficienza economica e servizio al cittadino. Il sindacato Fisac Cgil insiste sulla necessità di adottare politiche che favoriscano uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in grado di coniugare i risultati finanziari con la salvaguardia dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle competenze professionali.

Il confronto con ABI si configura quindi come un passaggio fondamentale per costruire un futuro del sistema bancario italiano che tenga al centro le persone, promuovendo strategie condivise e una pianificazione attenta a lungo termine.