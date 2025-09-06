Secondo Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto di economia internazionale, nel contesto dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, il principale beneficiario sarà probabilmente il settore automotive tedesco, in particolare quello di fascia premium. La sua organizzazione prevede già da anni una robusta produzione locale con modelli dedicati, soprattutto per FCA, oltre ad un indotto per l’accessoristica. Al contrario, le piccole e medie imprese meno integrate nelle reti di mercato regionale avranno difficoltà a trovare sbocchi significativi.

Per quanto riguarda l’Italia, Bevilacqua ritiene che il comparto della meccanica potrà trarre un vantaggio certo, anche se meno radicato sul territorio. Mentre, per il settore farmaceutico, difficilmente si assisterà ad aumenti rilevanti nelle quantità scambiate, poiché in Brasile e soprattutto in Argentina le produzioni locali risultano più competitive, anche tenendo conto dei dazi doganali.

Riguardo al comparto vino, l’esperto evidenzia che in Argentina, grazie a un prodotto nazionale di qualità medio-alta e prezzi legati alla valuta locale, è improbabile che vi siano significative variazioni. Diversamente, in Brasile, tra i potenziali risparmi fiscali e un aumento delle quantità commercializzate, potrebbe aprirsi uno spazio soprattutto nel sud del paese, focalizzato su etichette riconoscibili.

Possibili impatti sul settore agricolo europeo

Bevilacqua sottolinea che i rischi maggiori potrebbero riguardare il settore agricolo europeo, con l’Italia in prima linea. Il successo delle cosiddette “clausole di salvaguardia” dipenderà dalla loro definizione giuridica e dalla presenza di procedure efficaci per la loro attivazione, anche in caso di pratiche elusive. Inoltre, è fondamentale che i singoli Stati abbiano una certa autonomia per intervenire in caso di comportamenti commerciali scorretti provenienti da paesi esterni.

L’esperto aggiunge che, a differenza della tematica fitosanitaria, sarà difficile affrontare con successo il dumping sociale e ambientale da parte di alcune regioni del Sud America. Pertanto, solo un meccanismo “quasi automatico” di sanzioni in caso di infrazioni garantirebbe certezza del diritto e fiducia agli operatori economici, risultando essenziale per valutare positivamente un’eventuale adesione all’accordo.

Bevilacqua sottolinea inoltre che le misure compensative a favore dei settori danneggiati, indipendentemente dalla loro struttura, dovrebbero sempre essere a carico degli Stati che causano i danni, possibilmente attraverso compensazioni debito/credito. Non è invece auspicabile che il costo ricada sugli Stati dei soggetti colpiti, poiché ciò comporterebbe un ulteriore peso sulla finanza pubblica e un impatto negativo anche per la collettività.

Strategie di mercato a livello globale

In chiusura, Nunzio Bevilacqua invita a guardare con urgenza verso nuovi mercati di interesse globale. Prima di essere troppo tardi, consiglia di puntare con attenzione al mercato dell’ASEAN e a selezionati Stati africani, come strategie fondamentali per lo sviluppo futuro e per mantenere una posizione competitiva nel contesto globale.