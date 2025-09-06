Non appena si è concluso il confronto con Luca Zaia, Matteo Salvini è già tornato a difendere l’ipotesi di una lista a sostegno del presidente uscente. «Spero che il candidato venga scelto al più presto, perché ho incontrato numerosi imprenditori, associazioni e cittadini desiderosi di scendere in campo e vincere», ha dichiarato venerdì il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega. Rispondendo poi al netto rifiuto del collega vicepresidente del Consiglio di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha ripetuto più volte «non se ne parla» riguardo alla lista Zaia, Salvini ha aggiunto: «Non ci sono veti, ragioneremo. Ritengo che sia un valore aggiunto poter coinvolgere anche molti sindaci che vorrebbero correre senza apparte­nersi a partiti. L’obiettivo rimane garantire ai veneti la continuità del buon governo degli ultimi quindici anni».

Appare quindi chiaro che le liste civiche che la Lega sta elaborando saranno presenti. Riguardo all’ipotesi che il candidato possa essere il leghista Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, Salvini ha precisato: «Lorenzo sta svolgendo in modo eccellente il ruolo di presidente della Camera, non so quali siano le sue intenzioni, ma presumo che voglia continuare a farlo bene». Il botta e risposta sulle candidature — tra la lista Zaia, la possibilità che il governatore uscente guidi il Carroccio, e il «diritto di prelazione» leghista su palazzo Balbi contrapposto ai numeri raddoppiati di Fratelli d’Italia in Regione — è ormai un confronto quotidiano, che però trova come risultato un «vuoto decisionale» sotto cui le opposizioni sono molto critiche.

La capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Vanessa Camani, ha commentato:

«La politica di palazzo spesso risulta distante dalle esigenze concrete delle persone. Lo spettacolo che sta offrendo il centrodestra in Veneto è davvero deludente. Mentre emergono quotidianamente problemi e bisogni da affrontare, la nostra regione è bloccata, ostaggio di veti incrociati interni al centrodestra e sembra persino dipendere dall’esito elettorale nelle Marche. Da mesi il centrodestra si occupa soltanto di poltrone, e il presidente Zaia accetta questa dinamica. Anzi, ne è tra i protagonisti principali. L’indicazione della data del voto è stata dettata da lui.»

Questa situazione di stallo politico nel Veneto evidenzia una frattura interna nel centrodestra, che paralizza scelte importanti in un momento cruciale per la regione. Le tensioni tra Lega e Forza Italia riguardo alla leadership e alle strategie elettorali stanno rallentando il percorso verso una candidatura condivisa e un progetto unitario. Nel frattempo, la necessità di affrontare le questioni sociali ed economiche del territorio viene rimandata, con un rischio concreto di allontanamento dei cittadini dalla scena politica.

Il ritorno in pista della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, previsto per lunedì, potrebbe aprire nuovi scenari e intensificare il dibattito sul futuro politico, offrendo un’alternativa alla logica delle alleanze e delle candidature che in questo momento bloccano la Regione.

Il centrosinistra si prepara a consolidare il proprio vantaggio, forte della presenza ormai consolidata del candidato Giovanni Manildo, annunciato oltre un mese fa. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, farà ritorno in Veneto già a partire da lunedì, dopo la sua recente visita. Alle 18 sarà presente a Treviso, ospite della Festa Democratica provinciale nel Prato Fiera; successivamente, alle 21, si sposterà a Padova, alla Festa dell’Unità di Parco Milcovich, nel quartiere Arcella. In entrambe le occasioni sarà accompagnata da Manildo.

Andrea Martella, segretario regionale del PD, ha commentato:

“La presenza di Elly Schlein rappresenta un’ulteriore spinta per proseguire con energia il grande lavoro svolto dai Democratici veneti, che hanno giocato un ruolo centrale nella costruzione dell’alleanza più ampia mai realizzata in alternativa al centrodestra.”

Il lavoro è stato affrontato con senso di responsabilità, puntualità e unità, in un momento in cui il centrodestra appare frammentato e in costante conflitto interno circa la leadership della regione, vista quasi come un premio da conquistare. Manildo rappresenta una proposta di cambiamento seria e credibile, con l’obiettivo di affrontare le sfide che attendono la regione dopo trent’anni di dominio della destra.

Mentre i tre principali partiti del centrodestra – Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – attendono il risultato del prossimo incontro nazionale previsto per la settimana seguente, gli altri attori politici iniziano a muoversi sul territorio. Giovedì sera, durante la Festa della Lega a Oppeano, si è registrata la partecipazione lampo di Roberto Vannacci sul palco.

Cristiano Romani, vicepresidente nazionale dell’associazione Mondo al Contrario, ha risposto duramente al governatore lombardo Attilio Fontana, contrario alla cosiddetta “vannaccizzazione” della Lega:

“In Veneto, più di 700 persone hanno partecipato ad ascoltarlo. Chi pensa di arginare questo fenomeno con semplici dichiarazioni non ha compreso l’entità della ‘vannaccizzazione’. Questo processo, che coinvolge non solo la Lega ma l’intero panorama politico italiano, è ormai inarrestabile.”

Questa sera a Oppeano è prevista la presenza di Matteo Salvini, confermando l’interesse delle forze politiche nel monitorare e sfruttare il vento di cambiamento in corso.

Contestualizzazione e Impatti Politici

Il clima politico in Veneto risulta particolarmente teso, considerando il ruolo storico che la destra ha mantenuto in questa regione per oltre tre decenni. La presenza di candidature già definite da parte del centrosinistra mostra una strategia attentamente pianificata per capitalizzare il terreno guadagnato dall’attuale governo regionale. Parallelamente, il centrodestra sembra impegnato in un confronto interno che potrebbe rallentare le decisioni e influire negativamente sulla compattezza elettorale. La figura di Roberto Vannacci e l’effetto definito come “vannaccizzazione” sottolineano come nuovi movimenti e personalità stiano ridefinendo le alleanze e le dinamiche politiche tradizionali, portando a una trasformazione profonda del panorama regionale e nazionale.

Le prossime settimane saranno quindi determinanti per delineare con maggiore chiarezza gli equilibri nella competizione elettorale veneta, con ripercussioni possibili anche sul piano nazionale, dato il peso strategico della regione nel contesto politico italiano.