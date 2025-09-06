Questa novità non ha sorpreso i cittadini di Bari, che hanno avuto modo di vederlo correre lungo il lungomare nelle prime ore del mattino, né i pugliesi che lo hanno incontrato durante l’estate nei vari appuntamenti cittadini legati alla presentazione del suo libro Vicino. Il passaggio da un Decaro più istituzionale e formale a un’immagine più rilassata e informale è avvenuto gradualmente nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, la dieta ha giocato un ruolo fondamentale. I suoi concittadini scherzano con lui dicendo: «Antò, basta però», notando che appare un po’ dimagrito, secondo la tipica espressione locale. Lui risponde con un sorriso, confermando di aver raggiunto l’obiettivo con l’approvazione della sua nutrizionista. In realtà, Antonio Decaro appare in ottima forma fisica.

L’outfit è completato da braccialetti colorati che porta ai polsi, un’abbronzatura evidente grazie alle giornate al sole nella località balneare di Rosa Marina in provincia di Brindisi, e da magliette o camicie bianche con le maniche arrotolate.

Questa nuova immagine accompagna l’europarlamentare in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali di novembre, che lo vedranno impegnato a percorrere tutta la regione Puglia nelle prossime settimane.

Un nuovo stile per una nuova sfida politica

L’aggiornamento del look di Antonio Decaro non rappresenta solo un cambiamento estetico, bensì un segnale di rinnovamento e cambiamento in vista della sua candidatura a presidente della Regione Puglia per il centrosinistra. Il passaggio da una figura istituzionale e formale a un’immagine più vicina ai cittadini mette in evidenza un atteggiamento più informale, diretto e accessibile.

La campagna elettorale sarà un’occasione per raggiungere una popolazione molto diversificata, dalle grandi città alle aree rurali, con un programma che punta a consolidare sviluppo, innovazione e inclusione sociale. Il nuovo stile di Decaro sembra voler incarnare proprio questa apertura, conciliando determinatezza e vicinanza al territorio.

Le prossime settimane saranno cruciali per costruire un rapporto diretto con gli elettori, anche grazie a una presenza costante sul territorio e a una comunicazione trasparente.