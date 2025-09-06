“L’idroelettrico è un bene strategico del Paese, da preservare e difendere. Le realtà che possono gestirlo al meglio sono quelle che lo fanno da decenni, con competenza e responsabilità: le multiutility“.

L’accordo Francia–UE come modello

“L’accordo recente tra Francia e Commissione Europea sull’idroelettrico può rappresentare una chiave molto utile anche per l’Italia. Come accade in Francia, la difesa degli interessi nazionali deve prevalere su una liberalizzazione estrema senza controllo“.

Un compromesso che tutela tutti

“È stato trovato in Francia un compromesso che tutela sia i produttori e la sicurezza che i consumatori“.

L’Italia e il nodo concessioni

“Anche in Italia quindi è fondamentale che si arrivi, in accordo con il Governo e con le associazioni di settore come Utilitalia, a una soluzione sulle concessioni idroelettriche che permetta la continuità gestionale“.

Efficienza, sicurezza e sostenibilità

Una continuità che ha dimostrato di essere efficiente, sicura e sostenibile nel tempo.”

Così Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren e di Utilitalia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.