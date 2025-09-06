Gaetano Manfredi è stato tra i primi a sostenere la candidatura di Roberto Fico per la presidenza della Regione Campania. Il sindaco di Napoli, infatti, ha ricevuto da tempo l’incarico sia da Elly Schlein che da Giuseppe Conte di costruire una coalizione a sostegno dell’ex presidente della Camera dei Deputati per le elezioni regionali a Palazzo Santa Lucia. Questo impegno è stato portato avanti, insieme ad altri soggetti, con l’obiettivo di riuscire a presentare una candidatura solida, nonostante il rischio di compromettere definitivamente un rapporto già fragile con l’attuale governatore Vincenzo De Luca.

I rapporti tra Manfredi e De Luca si sono deteriorati in particolare a causa della gestione dei fondi FSC: 1,2 miliardi destinati a Bagnoli che sono stati sottratti alla Regione. Inoltre, la questione dell’autonomia differenziata ha rappresentato un ulteriore motivo di distanza, visto che De Luca ha condotto da solo la trattativa senza coinvolgere il sindaco. Manfredi ha deciso di puntare su Fico proprio nel momento in cui si attendeva la pronuncia della Consulta sul possibile terzo mandato del governatore uscente. Ora, più che mai, il sindaco spera che Fico diventi presidente della Campania guidando una coalizione che potrebbe somigliare molto a quella che sostiene l’amministrazione comunale di Napoli.

Manfredi ambisce a questo risultato per almeno due motivi principali: ottenere un alleato affidabile nella gestione del Teatro San Carlo e assicurarsi che la Regione fornisca i fondi necessari per i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona, fondamentali perché Napoli possa essere una delle cinque città ospitanti gli Europei di calcio del 2032.

La questione del Teatro San Carlo

La situazione al Teatro San Carlo è da anni fonte di tensione tra Comune e Regione. I tagli ai finanziamenti e le differenze di vedute sulla gestione hanno spinto le due amministrazioni a uno scontro continuo. Lo scorso agosto la crisi è sfociata con l’alleanza della Regione Campania con due consiglieri del Movimento Italiano Civico nella conduzione del Consiglio di indirizzo del teatro, provocando la marginalizzazione del sindaco nella nomina del sovrintendente.

Manfredi era consapevole della contrapposizione di linea con De Luca e sperava di ritardare la questione fino a novembre, quando Fico potrebbe subentrare come presidente regionale, modificando gli equilibri. Tuttavia, le dinamiche politiche e amministrative si stanno rapidamente evolvendo, costringendo a una riconsiderazione delle strategie.