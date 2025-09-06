Le aziende capofiliera nel settore manifatturiero europeo, pur rappresentando meno dell’1% del totale delle imprese, producono da sole il 64% del valore aggiunto dell’intero comparto e occupano il 43% della forza lavoro. Questo dato emerge dallo studio Driving the future: lead firms as engines of innovation and sustainability for Italian and European industrial value chains, realizzato da Teha Group in collaborazione con Philip Morris Italia e presentato durante la 51ª edizione del Forum Teha di Cernobbio.

Secondo l’analisi, le 100 principali aziende capofiliera europee contribuiscono per il 32% al valore del manifatturiero dell’Unione Europea, con una produttività per dipendente che è in media 3,2 volte superiore rispetto a quella delle piccole imprese. Inoltre, queste imprese leader effettuano circa il 42% degli investimenti privati complessivi in ricerca e sviluppo, pari a 149 miliardi di euro.

L’obiettivo principale di questa ricerca è stato identificare e quantificare il ruolo delle aziende capofiliera come leva fondamentale di competitività per Italia ed Europa. In un contesto di crescente competizione globale con Stati Uniti e Cina, l’Unione Europea deve puntare a trasformare le sue imprese leader in veri e propri motori capaci di creare ecosistemi industriali in grado di promuovere innovazione e sviluppo sostenibile dell’intero tessuto produttivo.

Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, ha commentato:

“Le aziende leader hanno un ruolo strategico nello sviluppo delle catene del valore italiane ed europee, contribuendo a costruire modelli di crescita sostenibili e lungimiranti.”

Frega ha aggiunto:

“La collaborazione tra grandi imprese e piccole realtà è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. In Philip Morris Italia interpretiamo il ruolo di azienda capofiliera non solo come una responsabilità industriale, ma anche sociale: puntiamo a creare valore lungo tutta la filiera investendo in innovazione, sostenibilità e sviluppo delle competenze. La nostra filiera coinvolge oltre 44.000 persone e 8.000 imprese in Italia, testimonianza concreta di questa strategia.”