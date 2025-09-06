Il ministro della Difesa ha spiegato che per Kiev la situazione è estremamente difficile e che è necessario un cambiamento di strategia.

Da tre anni il ministro avvertiva sui nuovi rischi: «La guerra moderna non si combatte solo con le armi tradizionali, ma anche minando la sicurezza informatica, attraverso attacchi ai sistemi, hacking di profili, e la diffusione su larga scala di fake news e disinformazione. Siamo di fronte a vere e proprie guerre ibride. Forse è giunto il momento di abbandonare una posizione puramente difensiva nella cybersicurezza e passare a un contrattacco. Dobbiamo reagire, altrimenti rischiamo di soccombere. Si sta operando un cambio di strategia ed è opportuno riconoscerlo. Serve un aggiornamento delle regole, poiché quanto fatto finora non è sufficiente».

Guido Crosetto non ha preso alla leggera l’incidente subito giovedì, quando il suo profilo su X è stato violato. Da quel profilo sono stati diffusi messaggi con richieste di donazioni in criptovalute per funerali associati ai nomi “Armani” e “Gaza”.

Si tratta di un problema che molti italiani hanno sperimentato, con profili hackerati utilizzati per inviare messaggi di varia natura a loro insaputa. Tuttavia, come sottolinea lo stesso ministro, in questo caso la situazione è ben diversa: «Per accedere al mio profilo sono stati necessari meccanismi di sicurezza particolarmente complessi. Hanno modificato la mail di riferimento e aggirato controlli molto rigorosi che su un dispositivo legato al titolare della Difesa sono elevati. Non si tratta di una violazione casuale. Ho un telefono riservato per le comunicazioni delicate, come è prassi per chi ricopre incarichi di questo livello, ma resta un episodio gravissimo».

Il ministro ha annunciato che probabilmente presenterà una denuncia per l’hackeraggio del suo account e sta attendendo un resoconto dalla società di Elon Musk per comprendere esattamente come si sia verificato l’attacco. Al momento, ha recuperato l’accesso al suo profilo e ha rimosso i messaggi falsi, ma la questione resta enormemente seria.

Dalla situazione emerge chiaramente l’importanza di rafforzare le difese informatiche in ambito istituzionale, dato che attacchi simili possono minare non solo la sicurezza personale, ma anche la stabilità delle istituzioni nazionali e internazionali.

Impatti e strategie nel contesto della sicurezza digitale

La violazione subita da un esponente chiave del governo evidenzia come le minacce informatiche rappresentino un problema di sicurezza nazionale, oltre che personale. L’azione di gruppi hacker o enti statali ostili mira a destabilizzare governi e istituzioni, influenzare l’opinione pubblica e compromettere relazioni internazionali.

L’esperienza vissuta dal ministro sottolinea l’urgenza di un coordinamento più efficace tra istituzioni nazionali e partner internazionali per fronteggiare la crescita delle operazioni ibride, che combinano tattiche convenzionali con attacchi cibernetici e campagne di disinformazione globale.

Alla luce di ciò, è importante che le strategie di difesa includano non solo strumenti di protezione, ma anche capacità di risposta attiva e misure preventive aggiornate, in modo da tutelare la sovranità digitale e rafforzare la resilienza delle istituzioni democratiche.

In sintesi, la situazione richiede un approccio multiplo che possa integrare competenze tecnologiche, politiche e diplomatiche per affrontare la complessità delle nuove minacce globali.

Entrare nel suo profilo si rivela impossibile, così come capire chi possa essere responsabile dell’attacco. Lui sorride e afferma:

Giorgio Crosetto dice:

«Ho molti nemici e potenzialmente diversi potrebbero esserci stati coinvolti… Non sono uno che nasconde le proprie opinioni, le esprimo chiaramente e agisco di conseguenza».

Tuttavia, è evidente che non può lasciarsi andare a commenti più espliciti e non ha intenzione di scherzare sull’argomento. La complessità del mondo dei cyber attacchi è enorme, ricco di attori e obiettivi multiformi. La domanda rimane quindi aperta: chi potrebbe essere dietro?

La provenienza potrebbe essere dalla Russia? Oppure dalla Cina, che secondo fonti investigative avrebbe sottratto dati sensibili di milioni di cittadini americani e occidentali? Che si tratti di spionaggio, controspionaggio tra paesi alleati o persino di operazioni interne, la questione resta molto delicata.

Crosetto avverte sull’importanza di non sottovalutare questi nuovi strumenti di guerra e di influenza sull’opinione pubblica globale, che assumono un ruolo sempre più centrale nel contesto geopolitico attuale.

Nel frattempo, i conflitti tradizionali continuano a rappresentare fonti di grave preoccupazione. Riguardo alle azioni dei cosiddetti Volenterosi sul fronte ucraino, il ministro non lascia spazio a dubbi:

Giorgio Crosetto spiega:

«Purtroppo, nel caso dell’Ucraina, tutto dipende esclusivamente dalla Russia. Io sono sempre ottimista, anzi un mese fa lo ero ancora di più, ma continuo a vedere attacchi incessanti e senza sosta, anche dopo il vertice di Washington. La Russia sembra intenzionata a consolidare la sua occupazione nelle quattro province ucraine già annessi alla loro Costituzione, mentre il Donbass rimane per Kiev una questione di sopravvivenza. Per Volodymyr Zelensky la situazione è estremamente critica».

Riguardo ai Volenterosi, il ministro aggiunge che stanno considerando possibili scenari futuri, ma definire eserciti sul campo o difese armate al momento è prematuro, paragonabile a dover scegliere l’arredamento di una casa ancora da progettare.

L’attuale contesto richiede una nuova strategia, un cambio di prospettiva anche per quanto riguarda le regole che governano il tavolo delle trattative.

Crosetto dichiara:

«Ho un’idea ben precisa, ma non posso rivelarla in pubblico perché, se fosse conosciuta, favorirebbe coloro che non desiderano la pace. Deve essere chiaro che attualmente solo la Russia ha il potere di decidere se continuare la guerra o avviare la pace. È urgente una svolta».

Le Forze Armate Italiane e la loro missione internazionale

La riflessione del ministro si è poi conclusa durante la cerimonia del ritorno della Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli dall’operazione Unifil in Libano, sottolineando il ruolo delle forze armate italiane nel mondo.

Giorgio Crosetto ha osservato:

«Le nostre Forze Armate si distinguono per un approccio diverso rispetto ad altre. Non partecipiamo a missioni internazionali per dimostrare la nostra forza militare, ma per supportare quei Paesi nel cammino verso l’autonomia, la crescita e la formazione, trasferendo loro competenze e capacità. Pretendo che nessuno metta a rischio l’incolumità dei nostri soldati».

Queste parole evidenziano la volontà di un impegno responsabile e cooperativo da parte dell’Italia in ambito internazionale, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità e allo sviluppo delle nazioni coinvolte.