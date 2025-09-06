A margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio, Angelo Costa, nella foto, Managing Director di Arriva Italia, ha illustrato la strategia dell’azienda, tra i principali operatori del Trasporto Pubblico Locale su gomma.

Investimenti e sostenibilità

Costa ha confermato il proprio impegno negli investimenti per la sostenibilità, con un focus particolare sul rinnovo della flotta. “Entro la fine del 2025, il 100% della flotta sarà costituita da mezzi di classe non inferiore a Euro 5 e il 40% dei mezzi sarà ‘clean’, una quota destinata a crescere costantemente nel prossimo futuro,” ha dichiarato. Questo risultato sarà possibile grazie a un investimento complessivo per il rinnovo della flotta di 156 milioni di euro nel periodo 2025-2029 (al lordo dei contributi pubblici).

Italia, mercato strategico

L’Italia si conferma un mercato strategico per il Gruppo Arriva, che ha tracciato un piano di sviluppo ambizioso con l’obiettivo di raddoppiare la propria presenza nel Paese nei prossimi anni. “Un progetto che genererà nuove opportunità per i passeggeri, prospettive di crescita per i dipendenti e valore per l’azienda, sostenendo al tempo stesso la transizione verso servizi pubblici sempre più sostenibili,” ha concluso Costa.