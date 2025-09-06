A pochi giorni dall’entrata in vigore, gli effetti e le implicazioni del regolamento europeo Data Act restano ancora poco chiari per molte imprese e cittadini italiani, che tuttavia potranno beneficiarne. Questo regolamento sarà applicabile dal 12 settembre, con alcune disposizioni introdotte progressivamente, e riguarderà dati e informazioni ottenuti, prodotti o raccolti da “prodotti connessi” e “servizi correlati”.

Non si tratta soltanto di dati personali – la normativa rafforza infatti il GDPR –, ma soprattutto di dati non personali, come ad esempio quelli relativi all’utilizzo di macchinari industriali.

Gianluigi Marino, responsabile di AI & Digitalisation presso lo studio legale Osborne Clarke Italia, evidenzia:

“Queste norme non sono di facile e immediata interpretazione, ma introducono nuove opportunità che, nel medio termine, potranno essere sfruttate, a patto che vengano comunicate in modo chiaro e accessibile; questo vale sia per i consumatori sia, ancor più, per le imprese.”

Marino sottolinea inoltre l’importanza del ruolo che dovranno avere le associazioni di categoria e le rappresentanze d’impresa, soprattutto considerando che la maggioranza delle aziende italiane sono piccole e medie imprese (PMI).

Autore, insieme a Vittorio Bachelet e Antonio Racano, di un libro dedicato all’argomento, Marino rimarca come il regolamento preveda obblighi e possibilità, applicabili agli oggetti che generano dati e informazioni: dalle telecamere connesse agli elettrodomestici smart, fino ai macchinari industriali all’avanguardia. Anche dispositivi originariamente non “smart”, come un ascensore datato, potrebbero diventare intelligenti grazie all’installazione di dispositivi connessi che permettano, ad esempio, di regolare l’accesso ai vari piani.

Il Data Act impone la produzione di dati in modo che siano accessibili gratuitamente e in un formato interpretabile da dispositivi automatici. Nel caso in cui l’accesso diretto non sia possibile, il soggetto titolare dei dati deve garantirne la disponibilità nel minor tempo possibile su richiesta. Questo obbligo si estende anche all’eventuale condivisione con terze parti, che può avvenire a pagamento ma solo se indicata dall’utente.

Marino spiega:

“Si tratta di una forma di portabilità dei dati, elemento centrale all’interno del testo normativo. Queste misure consentono alle imprese non solo di non dover più sostenere costi per l’accesso a tali dati, ma anche di trarne benefici attraverso l’utilizzo e il riutilizzo.”

Per Marino, sarà dunque essenziale una diffusa conoscenza delle norme e delle opportunità offerte, superando una naturale riluttanza nell’adottare prodotti e soluzioni digitali connesse. Una parte del settore industriale è già avanzata in questa direzione, utilizzando macchinari connessi e intelligenza artificiale, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, sicurezza e competitività.

Con il nuovo regolamento, anche le PMI, magari associate in consorzi, potranno massimizzare i benefici derivanti dall’analisi e dall’uso dei dati generati dalle loro attività produttive.