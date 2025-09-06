L’europarlamentare di Bari ha confermato la sua disponibilità a candidarsi come governatore della Puglia per il centrosinistra. Prima di diventare sindaco di Bari, ha maturato esperienza sia come consigliere regionale sia come parlamentare, e oggi rappresenta l’area riformista all’interno del Partito Democratico.

In un quadro decisamente complesso, il delicato nodo della candidatura per le prossime elezioni regionali in Puglia sembra finalmente risolto dopo una giornata intensa di trattative. Chi ha prevalso nel confronto tra Antonio Decaro e la segreteria nazionale del PD nel contesto legato a Nichi Vendola? Decaro ha mantenuto salda la sua posizione: dopo aver rifiutato di fare un passo indietro a favore di Michele Emiliano, il suo intento era quello di evitare che Vendola emergesse come candidato. Un compito tutt’altro che semplice, considerando che l’ex presidente della Regione è un punto di riferimento storico di Sinistra Italiana e che la situazione coinvolge equilibri politici a livello nazionale, dai quali Emiliano si è mostrato riluttante a prendere le distanze per non creare incertezza nell’imprevedibile scenario pugliese.

Va inoltre ricordato che Avs ha già subito due pesanti sconfitte in Calabria e Campania, dove i suoi candidati sono stati dirottati verso il Movimento 5 Stelle. Secondo fonti interne, se Decaro avesse ceduto, la candidatura sarebbe inevitabilmente passata a Vendola, affidandosi così alla strategia di Avs.

In queste ore si sta analizzando con attenzione il percorso politico di Decaro, dalle sue origini nell’area socialista, alla sua esperienza come amministratore locale, fino alla fase di distacco da Emiliano e dalle sue posizioni. Il quesito che emerge è se Decaro abbia evitato volontariamente scelte difficili e potenzialmente divisive oppure se abbia anticipato un punto morto politico in cui l’azione avrebbe potuto essere controproducente.

Secondo chi segue attentamente i retroscena politici, non sarebbe la prima volta che Decaro opta per un passo indietro o per un’attesa prima di definire una posizione. Già nel 2009, quando gli fu proposta la guida della segreteria regionale del PD dal tandem Emiliano-D’Alema, Decaro declinò, lasciando la carica a Sergio Blasi. L’anno successivo, nel 2010, venne eletto consigliere regionale, mentre nel 2013 conquistò un seggio alla Camera dei Deputati.

Antonio Decaro è un esempio significativo di come un politico possa attraversare differenti livelli istituzionali, per poi ritrovarsi al centro delle dinamiche di potere locali e nazionali. La sua carriera, iniziata nel cuore di Roma, è stata segnata da una chiamata inattesa: quella di candidarsi a sindaco di Bari, sua città d’origine, ruolo che ha accettato dopo alcune esitazioni.

Questa decisione ha rappresentato un vero e proprio salto nel vuoto per Decaro, che ha lasciato la comodità degli uffici romani per affrontare una realtà municipale complessa, dove il contatto diretto con i cittadini è inevitabile e pressante. La sua esperienza come sindaco, iniziata nel 2014, è stata ulteriormente valorizzata dalla sua elezione a presidente dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dove ha saputo unire amministratori di diverse provenienze politiche per tutelare gli interessi dei territori, soprattutto durante le difficili fasi della pandemia da Covid-19.

Quindi, chi è veramente Antonio Decaro? Un uomo riluttante, o piuttosto un politico determinato e calcolatore? La sua crescita lo ha portato a diventare un esponente di spicco dell’ala riformista del Partito Democratico, allineato a figure influenti come Dario Franceschini, Paolo Gentiloni, Stefano Bonaccini e Andrea Ricci.

Decaro rappresenta per il Pd un possibile punto di svolta per orientare il partito verso una linea politica più riformista e centrista, lontana dall’attuale allineamento con il Movimento 5 Stelle e altre forze più radicali. La segreteria nazionale sembra muoversi su due fronti: da un lato, con un certo ottimismo sulla vittoria in ambito regionale indipendentemente dal candidato scelto, dall’altro con una strategia mirata a rallentare la crescita politica di Decaro. Questo gioco a doppio binario riflette l’importanza del ruolo che l’ingegnere barese potrebbe assumere e la sua potenziale candidatura alla guida del partito.

Tuttavia, dietro le quinte, emergono tensioni legate alla leadership di Michele Emiliano. Secondo fonti ben informate, Emiliano avrebbe posto vincoli politici decisivi su settori chiave come il futuro dell’Ilva, il raddoppio del gasdotto Tap, l’energia eolica offshore, la gestione del debito sanitario, i trasporti e l’agricoltura. Questi temi rappresentano interessi molto rilevanti e sono al centro di un confronto che potrebbe limitare l’autonomia politica di Decaro.

Uno scenario possibile è che Decaro accetti di essere l’esecutore del programma già delineato da Emiliano, mantenendo così una posizione di leale collaborazione. Un insider osserva:

“Del resto, Decaro ha trascorso tutta la sua carriera politica all’ombra di Emiliano. Da protetto potrebbe ora trasformarsi in rivale.”

Un percorso politico tra Roma e Bari

Il percorso di Antonio Decaro è emblematico per comprendere come la politica italiana spesso si muova tra correnti locali e nazionali. Originario di Bari, ha inizialmente operato nell’ambiente politico capitolino, sviluppando competenze tecniche e amministrative. La sua decisione di candidarsi a sindaco della città pugliese ha rappresentato un ritorno alle radici, ma anche una sfida destinata a mettere in gioco tutte le sue capacità gestionali.

Il contatto diretto con la cittadinanza e l’esperienza da amministratore gli hanno conferito una preziosa autorevolezza, rafforzata dalla presidenza dell’ANCI. Questa istituzione rappresenta un punto di riferimento per tutti i comuni italiani e ha avuto un ruolo centrale nella gestione della crisi pandemica, un momento cruciale che ha messo in luce la necessità di un coordinamento efficace tra le diverse amministrazioni locali.

Il ruolo nel Partito Democratico e le sfide future

Nel contesto nazionale, Decaro si è imposto come figura di riferimento per il settore riformista del Partito Democratico, una componente che mira a un rinnovamento moderato e pragmatico del partito. Le sue alleanze con importanti esponenti riformisti ne delineano una chiara strategia di crescita politica.

La sua possibile candidatura alla segreteria nazionale rappresenta un’occasione per modificare l’attuale assetto interno del Pd, spostandolo verso una posizione più centrata e meno dipendente da alleanze con movimenti populisti. Questo spostamento influisce profondamente nelle dinamiche elettorali e di potere, tanto a livello regionale quanto nazionale.

Nel frattempo, le tensioni con l’attuale leadership pugliese, rappresentata da Michele Emiliano, riflettono la complessità delle mediazioni necessarie per governare interessi strategici, in particolare nei settori industriali e infrastrutturali. La capacità di Decaro di navigare queste acque difficili sarà determinante per il suo futuro politico.