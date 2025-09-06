La costa emiliano-romagnola è in ginocchio. Un fenomeno preoccupante e ancora inspiegabile sta mettendo in crisi il settore della pesca: le vongole sono letteralmente scomparse, lasciando i pescatori con le reti piene solo di gusci vuoti. A lanciare l’allarme è Coldiretti Pesca, che definisce la situazione “gravissima” e chiede urgenti misure di sostegno per evitare il collasso definitivo del settore.

Il granchio blu e l’ipotesi acqua dolce: un settore già in crisi

La moria delle vongole si aggiunge ai gravissimi danni già causati dal granchio blu, che dalla primavera del 2023 ha quasi azzerato la produzione di vongole in Veneto e in Emilia-Romagna e ha gravemente danneggiato gli allevamenti di cozze, inclusa la pregiata Scardovari Dop. In Veneto, in particolare, 103 draghe idrauliche sono ferme da ottobre 2024. Coldiretti Pesca ipotizza che la causa della moria possa essere legata al massiccio afflusso di acqua dolce proveniente dai fiumi a causa del maltempo.

Acquacoltura Made in Italy in pericolo

Questo ennesimo colpo mette a rischio l’intero comparto dell’acquacoltura, un fiore all’occhiello del Made in Italy con un valore di circa mezzo miliardo di euro. Un settore la cui importanza è in crescita a livello globale, tanto che nel 2022, per la prima volta, l’acquacoltura ha superato la pesca di cattura.