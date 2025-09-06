La Spagna ha attratto un volume di investimenti esteri diretti (Ide) superiore del 60% rispetto all’Italia nell’arco temporale dal 2015 al 2024. Nel dettaglio, i flussi di capitale in Spagna hanno raggiunto i 304 miliardi di euro, mentre quelli in Italia si sono fermati a 191 miliardi. Questi dati emergono da un approfondito studio condotto da Amazon e Teha, presentato durante il Forum Economico di Cernobbio, tenuto a Villa d’Este.

L’analisi si concentra anche sui progetti greenfield, cioè le iniziative imprenditoriali avviate senza vincoli dovuti a infrastrutture o tecnologie preesistenti. In Spagna sono stati realizzati 856 di questi progetti fino al 2024, che hanno generato complessivamente 72.416 nuovi posti di lavoro. In confronto, in Italia i progetti greenfield sono stati 303, con una creazione di 40.006 posti di lavoro nello stesso periodo. Tale divario risulta particolarmente rilevante se si considerano le similitudini economiche e la prossimità culturale tra i due Paesi.

Lo studio individua le cause principali alla base di questo differenziale di 113 miliardi di euro e suggerisce una serie di interventi di politica economica mirati a potenziare l’attrattiva degli investimenti in entrambi gli Stati.

Giorgio Busnelli, country manager di Amazon Italia, ha dichiarato:

“La ricerca evidenzia che, nonostante l’Italia disponga di solide competenze manifatturiere e di un elevato potenziale innovativo, alcuni fattori strutturali — quali la complessità burocratica, l’elevato cuneo fiscale e una partecipazione meno estesa al mercato del lavoro — ne limitano la capacità di attrarre capitali esteri con la stessa velocità della Spagna.”

Questi risultati sottolineano la necessità di adottare riforme strutturali e strategie di sviluppo per migliorare l’ambiente di business, incentivare l’occupazione e ampliare le opportunità per gli investitori internazionali.