L’atteso incontro a porte chiuse tra Matteo Salvini e Luca Zaia si è finalmente svolto a palazzo Balbi, sede della giunta regionale veneta, segnando un momento cruciale per il futuro politico della regione. Sebbene durante la Mostra del Cinema al Lido di Venezia i due leader della Lega si fossero solo incrociati, senza interazioni significative, giovedì il faccia a faccia è avvenuto con riservatezza e determinazione.

Non sono trapelati dettagli precisi sull’esito del colloquio, ma è evidente come Zaia resti una figura chiave per risolvere le complesse dinamiche politiche che riguardano il Veneto. La conversazione è durata circa quarantacinque minuti e il fatto che Salvini lo abbia incontrato direttamente nel quartier generale del governatore — sulla celebre riva del Canal Grande — denota un segnale di importanza strategica, suggerendo un’accelerazione negli accordi in vista delle prossime elezioni regionali.

Secondo alcune fonti, il vertice si è focalizzato sulla necessità di individuare un candidato leghista che rappresenti una continuità con l’attuale leadership di Zaia. L’obiettivo è di arrivare preparati al 23 novembre, data ultima per le candidature, per presentare una proposta solida e unitaria. L’accesso di Salvini in motoscafo presso palazzo Balbi, seppur accompagnato dal suo staff, evidenzia la volontà di discutere direttamente sul terreno e mettere a punto una strategia efficace, lontano dal clamore pubblico.

I resoconti ufficiali parlano di un incontro “cordiale” tra i due leader, ma la densità dei temi politici sul tavolo è stata alta. Si è analizzata l’opportunità di presentare due liste: una riconducibile a Zaia e un’altra a Lega, arricchita da volti autorevoli, replicando così lo schema vincente adottato alle ultime elezioni regionali. Un’altra possibilità valutata sarebbe quella di proseguire con la candidatura unitaria nonostante eventuali riserve di alleati come Fratelli d’Italia nei confronti della lista di Zaia.

Il peso elettorale di Zaia resta considerevole: dopo aver ottenuto quasi il 77% nel 2020, il suo “salvagente” elettorale potrebbe ancora influenzare la corsa per la Regione, contribuendo a migliorare i risultati di un partito fermo al 14% nelle ultime elezioni europee ma ancora alle prese con il predominio di FdI in Veneto. La valutazione finale riguarda anche il futuro politico personale di Zaia, impossibilitato a ricandidarsi come governatore, il che apre scenari per una nuova e complessa fase di leadership.

Luca Zaia ha confermato la sua disponibilità a sostenere la squadra leghista, ma il percorso resta tutto da definire: tra le ipotesi si parla di una possibile candidatura a sindaco di Venezia, ruolo che però complicherebbe ulteriormente l’assegnazione della candidatura regionale alla Lega. Si valuta anche una posizione più defilata come quella di consigliere regionale o, eventualmente, un eventuale ruolo parlamentare che potrebbe liberarsi con la candidatura di Alberto Stefani.

L’incontro si è concluso con l’intesa di aggiornarsi dopo il vertice di maggioranza previsto per la settimana seguente, momento in cui si cercherà di definire con maggiore chiarezza le posizioni, in vista delle importanti scadenze elettorali che attendono la Regione Veneto.