Dopo le finali consecutive al Roland Garros e a Wimbledon, l’attesa è tutta per un nuovo scontro tra i due giganti del tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nella finale degli Us Open. I bookmaker scommettono proprio su questo epilogo, che, secondo quanto riportato da Agipronews, è quotato a 1,30 su William Hill. Un’altra possibile finale, quella tra l’italiano e Novak Djokovic, è quotata invece a 3,50.

Semifinali, Sinner nettamente favorito, sfida più aperta per Alcaraz

Prima di pensare alla finale, Sinner e Alcaraz dovranno superare le rispettive semifinali. Per l’italiano, l’impegno contro il canadese Felix Auger-Aliassime sembra sulla carta molto agevole, con una quota di 1,03 su Snai a favore di Sinner contro il 13 del canadese. La sfida di Alcaraz contro Novak Djokovic si preannuncia più equilibrata: lo spagnolo è favorito a 1,25, mentre il serbo è dato a 4.

Le quote per il titolo: Sinner campione in carica, Alcaraz in agguato per il numero 1

Sul fronte del titolo, il campione in carica Jannik Sinner è il grande favorito a 1,70. Subito dietro, a 2,30, troviamo Carlos Alcaraz, che in caso di vittoria a Flushing Meadows conquisterebbe il primo posto del ranking ATP. Più staccati Novak Djokovic, quotato a 8,50, e Felix Auger-Aliassime, a 35. Da notare che Alcaraz ha finora giocato un torneo impeccabile, senza perdere un set, e la sua vittoria finale senza cedere parziali è data a 10.