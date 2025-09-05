Terna, nella foto l’a. d. Giuseppina Di Foggia, informa che, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2025 e della successiva delibera consiliare del 24 giugno 2025, in data 8 settembre 2025 sarà avviato un programma di acquisto di azioni proprie, per un esborso massimo pari a 9 milioni di euro e per un numero complessivo di azioni ordinarie della Società non superiore a 1,8 milioni (il “Programma”), rappresentative dello 0,09% circa del capitale sociale di Terna. Gli acquisti di azioni proprie nell’ambito del Programma saranno effettuati a partire dall’8 settembre 2025 e conclusi entro il 7 novembre 2025.

Scopo del Programma e Piano Performance Share

Il Programma è a servizio del Piano Performance Share 2025-2029, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2025, destinato al management di Terna o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, nonché di altri eventuali futuri piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori o ai dipendenti di Terna o di società da questa controllate o a essa collegate.

Dettagli dell’Acquisto

Ai fini dell’esecuzione del Programma, Terna ha già conferito apposito mandato a BNP Paribas S.A., intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti da effettuarsi sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan“) e in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume coerenti sia con l’autorizzazione conferita dalla richiamata Assemblea degli Azionisti sia con quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo della Società nella seduta dell’Euronext Milan del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato Euronext Milan. Il volume giornaliero degli acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Terna scambiate sul mercato Euronext Milan nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.

Conformità e Trasparenza

Gli acquisti verranno altresì effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, in ottemperanza all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, nonché con modalità conformi a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052. La Società comunicherà le operazioni effettuate alle Autorità competenti e al mercato, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Obiettivi ESG e Situazione Attuale

Il Programma prevede infine un meccanismo legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte della Società, confermando il ruolo centrale della sostenibilità quale pilastro della strategia di Terna, a beneficio di tutti gli stakeholder. Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 3.234.128 azioni proprie, pari allo 0,16% circa del totale delle azioni in circolazione e rappresentative del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.