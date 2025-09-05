Un acceso confronto si è acceso tra l’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, e Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, durante la trasmissione «Coffee Break» su La7. Al centro del dibattito c’era il conflitto nella Striscia di Gaza, quando Ceccardi ha accusato i miliziani di Hamas di «impedire l’arrivo degli aiuti umanitari ai propri cittadini, sfruttando i bambini come scudi mediatici».

Angelo Bonelli ha replicato con forza:

“Dunque, per lei sono falsi i bambini morti, gli ospedali e i campi profughi bombardati? Non prova nessun sussulto di umanità, compassione o rispetto per chi perde la vita? Sono le bombe israeliane ad aver ucciso quei bambini, non certo la propaganda.”

Susanna Ceccardi ha rincarato la dose, dichiarando:

“Siete complici di una disinformazione vergognosa che sfrutta la fame dei bambini a scopi mediatici. Questa è una vergogna, ha capito o no?”

Pronta la controreplica di Bonelli:

“No, il vero scandalo è ciò che lei ha appena affermato.”

Il confronto ha acceso il dibattito sui modi con cui vengono raccontate le tragedie umanitarie e sull’utilizzo dell’informazione nel contesto del conflitto israelo-palestinese, un tema che continua a dividere anche all’interno delle istituzioni europee.