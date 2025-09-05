È arrivato in Veneto poco dopo pranzo, iniziando con un sopralluogo nella zona centrale di Verona, seguito da alcune interviste e infine, giovedì sera, ha preso parte alla festa della Lega a Oppeano, in provincia di Verona. L’ex generale Roberto Vannacci si presenta in Veneto nei giorni cruciali che anticipano le elezioni regionali, senza però assumere una posizione neutrale. Ha infatti una visione molto netta su vari temi. Il Veneto rappresenta il cuore del Nordest che lo ha portato a Bruxelles come indipendente, appoggiato da Matteo Salvini come volto di punta alle ultime elezioni europee. In quell’occasione non ha deluso, ottenendo oltre 72 mila preferenze, un dato che sottolinea spesso. A chi domanda se Vannacci rappresenti una risorsa per la Lega in vista delle Regionali, il governatore Luca Zaia ha risposto con un laconico «Se si comporta da leghista, allora sì».

Roberto Vannacci ha replicato in modo deciso al riferimento di Zaia:

«Ringrazio Zaia per non aver detto che “non sono un valore aggiunto”, è già un passo avanti. Qui in Veneto ho raccolto 72 mila voti risultando il primo di tutti i candidati veneti che si sono presentati con la Lega, tre volte in più rispetto al secondo classificato. Quindi, alle elezioni contano i voti, non le valutazioni condizionali di Zaia. Io faccio il mio, se piaccio ai veneti va bene così».

Ieri sera, all’ascolto dell’ex generale, che divide i sostenitori della Lega tra chi lo acclama entusiasta e chi invece ritiene incompatibili i valori che rappresenta con quelli del movimento federalista, la presenza è stata nutrita. Fra i presenti anche l’europarlamentare e segretario veronese Paolo Borchia, considerato il «secondo classificato» alle europee spesso citato dall’ex generale.

Le divisioni intorno a Vannacci

Nonostante i risultati elettorali e l’entusiasmo di alcuni, esiste una fetta importante dell’elettorato e della base leghista che non condivide l’immagine e i valori portati avanti da Roberto Vannacci. La sua figura di ex militare e il suo modo spigoloso di esprimersi creano tensioni all’interno del movimento, soprattutto tra coloro che si riconoscono in un approccio più moderato e istituzionale.

L’arrivo di Vannacci sul territorio rappresenta quindi un momento delicato per la Lega in Veneto, dove il dialogo tra le diverse sensibilità sarà fondamentale per consolidare consensi e obiettivi comuni in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Il contesto politico regionale

Il Veneto si conferma ancora una volta un terreno chiave per la politica italiana, con un elettorato che riveste un ruolo di primo piano nel dibattito nazionale. La Lega, partito che domina nella regione da diversi anni grazie anche alla guida del presidente Luca Zaia, cerca di mantenere una coesione interna che ora appare messa alla prova dalle posizioni e dal carisma di personalità emergenti come Vannacci.

Le elezioni regionali si avvicinano e le strategie politiche sono orientate tanto alla conferma dei successi ottenuti quanto a una possibile apertura verso nuovi elettori, in un panorama di crescente frammentazione. La presenza di figure forti come Roberto Vannacci e l’equilibrio richiesto da esponenti più tradizionali rappresentano una sfida per il consolidamento di un consenso duraturo.

Fabio Vannacci, giovane esponente della Lega, affronta apertamente le distanze che alcuni all’interno del partito sembrano avere nei suoi confronti. «Essendo un volto nuovo nella Lega, è naturale che ci siano persone che mi osservano con approcci diversi. Tuttavia, ritengo di incarnare pienamente i principi del partito, altrimenti non sarei mai stato ammesso. E poi, se in Veneto sono stato il candidato leghista più votato con percentuali elevate, chi dubita dei miei valori dovrebbe riflettere seriamente», spiega con fermezza.

Alle critiche sulla sua intenzione di “zaianizzare” la Lega, Vannacci risponde con decisione: «Non si tratta di una boutade. È il modo in cui chi entra in un’organizzazione porta la propria esperienza e cerca di diffonderla. Anche in un club di briscola agirei così. Non è una minaccia nei confronti di nessuno. Sono convinto che anche Luca Zaia abbia “zaianizzato” la Lega. Quanto a Matteo Salvini, può stare tranquillo: discutiamo molto, ma non abbiamo mai avuto dissidi e non metto in dubbio la sua leadership». Secondo lui, Zaia ha tutte le potenzialità per svolgere ruoli importanti in futuro, senza alcun dubbio.

La sfida delle elezioni regionali

Riguardo alla possibile influenza sulle liste venete per le prossime regionali, Vannacci è chiaro: «Le liste verranno preparate insieme, ma io qui ho una responsabilità diretta. Rappresento 72 mila persone che hanno scelto il mio nome sulla scheda elettorale e le difenderò fino in fondo».

All’ex generale non sfugge la difficoltà di un confronto politico senza un candidato definito a poche settimane dal voto: «Le trattative sulle candidature sono affare delle segreterie, ma voglio sottolineare un aspetto che deriva dalla mia esperienza militare: in guerra si vince prima strategicamente, poi si combatte. Arrivare alla competizione senza un candidato mette in difficoltà la vittoria. Invito quindi chi ha voce in capitolo a pianificare per tempo, non solo questa volta ma anche in futuro, per organizzare al meglio le forze e vincere una battaglia prima ancora che sul campo».

Vannacci gode di un seguito crescente in Veneto, dove sono attivi già 12 team a suo sostegno. Tuttavia, tiene a precisare: «Non si tratta di nuclei paralleli di partito, ma di associazioni culturali che promuovono i nostri principi. Operiamo nelle scuole e a livello sociale per avvicinare le persone al nostro modo di interpretare la società».