Le dichiarazioni del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno creato notevole fermento all’interno del centrodestra. Fino a questo momento, infatti, l’unico candidato certo per le prossime elezioni regionali era rappresentato dall’azzurro Mauro D’Attis, figura ritenuta stabile in un contesto altrimenti caratterizzato da continui cambi di nomi e ipotesi. Con un intervento a sorpresa, tuttavia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha rimescolato le carte, aprendo a nuove possibilità.

Antonio Tajani ha chiarito che il nome di Mauro D’Attis resta valido solo nel caso in cui si opti per candidature di partito, mentre per le regioni di Campania e Puglia la preferenza potrebbe orientarsi verso candidati civici di area. Ciò significa che la riconferma del segretario regionale non è affatto scontata. In ambienti di partito, pur evitando dichiarazioni ufficiali, si spiega che: “Se Forza Italia sarà chiamata a indicare un candidato, la scelta ricadrà unicamente su D’Attis. Ma qualora il tavolo nazionale stabilisse che in Puglia la candidatura debba essere affidata a una persona estranea ai partiti, allora sarà necessario individuare insieme un nome condiviso”.

L’apertura di Tajani rappresenta un’inedita possibilità di confronto e suscita una vivace discussione strategica nell’area di centrodestra, attualmente in agitazione a causa degli sviluppi contrastanti. Questa scelta potrebbe ridisegnare le alleanze locali, influenzando le strategie e i rapporti tra i partiti coinvolti.

La riapertura della trattativa in caso di rinuncia di Decaro

Nel frattempo, dal fronte di Fratelli d’Italia si cerca di interpretare le parole di Tajani anche alla luce delle recenti dinamiche che riguardano il centrosinistra. In particolare, se il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dovesse dare forfait alla corsa regionale, la partita si riaprirebbe a tutto vantaggio del centrodestra.

Un esponente vicino al partito di Giorgia Meloni avverte: “In tale scenario non si potrebbe più ragionare sull’assegnazione di una candidatura a questo o quel partito nell’area Puglia, ma sarebbe invece necessario identificare il nome più autorevole disponibile, indipendentemente dall’appartenenza politica”. Tra le possibili opzioni, si ipotizza anche la figura di Marcello Gemmato, oltre ad altre personalità ritenute valide.