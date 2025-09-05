L’eurodeputato del Partito Democratico, Antonio Decaro, sarebbe sempre più propenso ad accettare la candidatura per la presidenza della Regione Puglia come rappresentante del centrosinistra. Secondo fonti vicine alle trattative, l’accordo includerebbe anche la partecipazione di Nichi Vendola, leader di Avanti con Vendola (Avs), alla competizione per il consiglio regionale.

Con la festa dell’Unità di Bisceglie in programma, dove la segretaria del Pd Elly Schlein interverrà stasera sul palco, sono stati fatti progressi, ma permangono alcune questioni cruciali. Decaro ha posto precise condizioni per accettare la corsa alla guida della Regione, a partire dal veto sulla candidatura in consiglio regionale dell’ex presidente Nichi Vendola. Dopo che il governatore uscente, Michele Emiliano, ha rinunciato a correre, Decaro mantiene la sua posizione di rifiuto verso la candidatura di Vendola in consiglio.

Si sta dunque cercando una soluzione che consenta a Vendola di presentarsi alle elezioni regionali pur senza contraddire il veto posto da Decaro. Un’ipotesi al vaglio prevede che Vendola possa dimettersi dall’incarico dopo l’eventuale elezione, magari prima di candidarsi alle future elezioni politiche. Questa proposta potrebbe sbloccare l’impasse e lascia aperta la strada a una collaborazione fra le diverse anime del centrosinistra pugliese.

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Puglia, Leonardo Donno, ha diffuso una nota sulla candidatura di Antonio Decaro alla guida della Regione, ribadendo il punto di vista della comunità pugliese del Movimento, ancora in attesa di una definizione chiara della vicenda dopo mesi di incertezze e tensioni.

Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha commentato:

«Questa è la posizione che la comunità pugliese del Movimento Cinque Stelle, una realtà ben radicata e consistente, esprime dopo diversi mesi di varie difficoltà ancora irrisolte. Una comunità che fino a oggi è rimasta silente ma si è dichiarata disponibile in modo costruttivo a trovare una soluzione e ora chiede che si raggiunga un chiarimento definitivo.»

Bari si prepara a affrontare una nuova stagione turistica che punta ad ampliarsi sia in termini di visitatori sia di offerta culturale. L’amministrazione comunale ha recentemente annunciato una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città, oltre a potenziare i servizi per i turisti.

Tra le principali novità, la riapertura di alcuni musei storici e la creazione di percorsi tematici che guideranno i visitatori attraverso i quartieri più suggestivi di Bari vecchia. Questi itinerari saranno corredati da cartellonistica multilingue e app dedicate, che offriranno approfondimenti sulle tradizioni locali e sulle curiosità culturali.

Investimenti su infrastrutture e servizi

Il Comune ha stanziato fondi specifici per migliorare le infrastrutture urbane, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile. Nuove reti di piste ciclabili e una flotta di mezzi pubblici elettrici sono state programmate per ridurre l’impatto ambientale e facilitare gli spostamenti all’interno della città.

Inoltre, sono stati potenziati i servizi di accoglienza turistica, con l’apertura di nuovi punti informativi lungo i principali snodi di arrivo, come la stazione ferroviaria e il porto, per fornire assistenza in diverse lingue e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Promozione culturale e collaborazione con enti locali

Per stimolare un turismo più consapevole e interessato alle tradizioni locali, l’amministrazione ha avviato collaborazioni con musei, fondazioni culturali e associazioni del territorio. Queste partnership mirano a organizzare eventi culturali, mostre temporanee e manifestazioni artistiche che arricchiscono il calendario annuale della città.

Giorgio Rossi, assessore alla cultura del Comune di Bari, ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è mettere in luce la ricchezza culturale di Bari, creando sinergie con le realtà locali per offrire esperienze autentiche e coinvolgenti. La cultura è uno dei principali volani per lo sviluppo economico e sociale della città.”

Questa strategia è pensata anche per sostenere le imprese locali, valorizzando prodotti tipici e artigianato, così da promuovere un’economia turistica che rispetti e valorizzi le peculiarità della regione.

Impatto atteso e prospettive future

Gli esperti del settore turistico prevedono un incremento significativo dell’afflusso di visitatori nella città, con ricadute positive sull’occupazione e sull’economia locale. Il rafforzamento di un turismo sostenibile e culturale rispecchia le direttive attuate dall’Unione Europea per il prossimo decennio.

Le istituzioni continuano a monitorare il progetto e a raccogliere feedback per adattare l’offerta alle esigenze dei turisti, garantendo così un’evoluzione costante e mirata dello scenario turistico pugliese.