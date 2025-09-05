Le coste e i mari della Campania sono al centro di una preoccupante ondata di illegalità ambientali. Il report “Mare Monstrum 2025” di Legambiente, basato sui dati del 2024, rivela un aumento record dei reati. Con 4.208 reati accertati e 5.366 illeciti amministrativi, la media si attesta a 20 infrazioni per ogni chilometro di costa. Un dato che segna un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. La fotografia scattata dal Cigno Verde, alla vigilia del quindicesimo anniversario dell’omicidio del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, evidenzia anche l’intensificarsi dell’azione repressiva: le persone denunciate sono 4.532 (+35%), gli arresti 41 e i sequestri 1.097 (+20%).

La classifica del degrado: dal cemento ai rifiuti

La Campania si conferma al vertice delle classifiche negative per diverse tipologie di illegalità. È prima nella filiera del cemento illegale, con 1.840 reati accertati (il 17,8% del totale nazionale), e detiene il primato per gli illeciti legati ai rifiuti e alla mala depurazione, con 1.264 reati. Anche la pesca illegale mostra dati preoccupanti, con la regione che si posiziona a ridosso del podio per numero di illeciti. Infine, la Campania è prima anche per le violazioni al Codice di navigazione e nautica da diporto, con 744 reati, un aumento record rispetto al 2023. I sequestri e le sanzioni totali superano i 15 milioni di euro.

L’appello di Legambiente: “Non arretriamo di un passo”

Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente, ha rilasciato una dichiarazione forte e chiara, sottolineando la necessità di un’azione decisa da parte delle istituzioni: “Nel quindicesimo anniversario dell’uccisione di Angelo Vassallo torniamo a ricordare il coraggio nel contrasto a speculazioni e illegalità, portando all’attenzione dati e storie che raccontano l’assedio crescente alle nostre coste. In difesa del mare non arretriamo di un passo, anzi continueremo a rafforzare il lavoro di monitoraggio, volontariato ambientale e denuncia portato avanti con vertenze e campagne di sensibilizzazione. Davanti ai tanti illeciti che colpiscono le nostre coste e i nostri mari, ribadiamo l’esigenza di rafforzare il ruolo e le attività di competenza di tutte le istituzioni coinvolte, dai singoli Comuni, alle Regione a alle Arpa. Bisogna potenziare l’attività di demolizione degli immobili abusivi, e non prevedere nuovi condoni, ammodernare e completare il sistema di fognature e depuratori, potenziare l’economia circolare e prevedere sanzioni più severe per la pesca illegale.”