Il ritiro generoso di Michele Emiliano non ha ancora chiuso la partita. L’arbitro è prossimo a fischiare la fine di uno scontro interno al centrosinistra, ma il nome del candidato presidente per la Puglia resta incerto. Antonio Decaro potrebbe decidere di non scendere questa sera sul palco di Bisceglie accanto alla segretaria del partito, un gesto che per molti nel Partito Democratico rappresenterebbe una vera liberazione. Nel frattempo, a bordo campo si prepara Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità.

Molti esponenti dem sostengono invece Francesco Boccia, ritenuto in grado di unire e ampliare la coalizione. Tra i numerosi messaggi ricevuti da Decaro nella notte, dopo il suo rientro da Bruxelles, figuravano anche quelli del presidente dei senatori del partito, che ha convinto Emiliano a fare un passo indietro e spera di persuadere anche Decaro a fare un passo avanti. Il tempo però sta per scadere e Decaro non sembra intenzionato a cambiare posizione. Con chiarezza e sofferenza ha comunicato alla segretaria: «Se tra i candidati per la Regione c’è Nichi Vendola, io non mi candido».

Nonostante ciò, è errato pensare che i rapporti tra i due siano deteriorati. Anche i vertici del PD hanno sbagliato a credere di aver definitivamente chiuso la questione. Il confronto diretto tra Boccia ed Emiliano aveva infatti risolto la frattura interna al partito, con la decisione dell’ex governatore di rinunciare alla candidatura in cambio di un seggio parlamentare. Tuttavia, come sottolineano ormai da giorni i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, «Decaro non può scegliere i candidati del nostro partito».

Questo muro contro muro, nonostante le rassicurazioni della segretaria secondo cui «Alla fine troveremo tutti insieme una soluzione», potrebbe spingere Decaro a restare a Bruxelles.

La recente dichiarazione di Luigi de Magistris ha subito alimentato dubbi e sospetti riguardo alla chiusura strategica di alcune attività all’interno del Partito Democratico. Secondo alcuni, questa mossa sarebbe stata pianificata con l’obiettivo di facilitare la scalata interna di Antonio Decaro, attuale sindaco di Bari, alla segreteria del partito in vista delle elezioni politiche del 2027.

Fonti vicine a Emiliano insinuano che i riformisti contrari a Elly Schlein abbiano orchestrato questa manovra per spingere in avanti proprio Decaro. Tuttavia, lo stesso interessato ha respinto con fermezza queste accuse, dichiarandosi offeso e rifiutando categoricamente di essere considerato un «rottamatore», come invece viene talvolta descritto. Decaro ha inoltre sottolineato che nel suo mandato da sindaco non ha mai lasciato indietro nessuno, rimarcando un approccio inclusivo e attento ai bisogni della città.

Anche da Roma, sede del Nazareno, si fa notare che un congresso non è previsto nel prossimo futuro, smorzando così le aspettative di un’imminente resa dei conti all’interno del partito. La ferita per Decaro deriva soprattutto dalle tensioni create dalle indiscrezioni che lo vedrebbero in contrasto con Schlein e contrapposto a Emiliano e Vendola. Queste notizie indicano un’ipotetica volontà di Decaro di utilizzare la visibilità ottenuta attraverso il cosiddetto «caso Puglia» per avanzare una sfida interna per la leadership del partito.

Più volte, Decaro ha chiarito di essere stato lui insieme a Stefano Bonaccini a bloccare le spinte verso un congresso che avrebbe rischiato di trasformarsi in una «resa dei conti», in particolare con l’ala riformista che ha criticato apertamente la linea di Schlein su alcuni temi chiave. Ha inoltre ribadito di non aver mai cercato né desiderato incarichi interni al partito, mantenendo così una posizione di distacco da giochi di potere.

In caso di delusione da parte della base elettorale, che lo ha sostenuto in modo massiccio ottenendo oltre 500 mila voti in Europa, Decaro ritiene che ciò avverrà solo per l’incompatibilità della sua candidatura con la presenza di Emiliano e Vendola nelle liste. A coloro che considerano questa situazione come incredibile e inaccettabile, Decaro risponde con una riflessione storica:

“Avete forse dimenticato che Emiliano e Vendola hanno trascorso anni in aperto conflitto tra loro?”

Questa tensione risale ai tempi in cui Vendola chiese a Decaro di prendere le distanze dal cosiddetto «sistema Emiliano».

Gli alleati e sostenitori dell’ex sindaco con insistenza ripetono il dubbio che da giorni lo tormenta: come potrebbe infatti accettare che Vendola si candidi dopo aver chiesto e ottenuto il passo indietro di Emiliano? Farlo significherebbe diventare il «traditore», il «figlio politico che ha ucciso il padre». Finora, l’unica concessione che Decaro sembra disposto a fare è quella di assegnare a entrambi, Emiliano e Vendola, un ruolo all’interno della giunta regionale.

Tuttavia, a quanto trapela, Vendola non sembrerebbe particolarmente interessato a una posizione di governo, preferendo confrontarsi sul campo elettorale per dimostrare il proprio peso politico. A tal riguardo, si attribuisce a Decaro un commento rivolto ai suoi fedelissimi:

“Vediamo chi ottiene più voti e poi prenderemo una decisione.”

Questa sfida aperta potrebbe diventare particolarmente evidente nel corso della competizione elettorale a Bisceglie, soprattutto perché l’ipotesi di candidare Vendola come governatore regionale non è ancora stata scartata. Intanto, mediatori e interlocutori sono al lavoro per trovare un compromesso capace di riportare serenità in una competizione che vede il centrosinistra partire con un netto vantaggio rispetto alla coalizione di centrodestra, anche se tale situazione potrebbe essere soggetta a cambiamenti.

Il contesto politico della regione Puglia, pertanto, si presenta articolato e complesso, con una possibile ridefinizione degli equilibri interni al Partito Democratico e delle alleanze con le altre forze politiche locali. Questi sviluppi avranno un impatto significativo sulla governance regionale nei prossimi anni, rendendo la situazione particolarmente interessante per osservatori e cittadini.