Antonio Decaro è destinato, salvo clamorosi colpi di scena, a diventare il candidato governatore per il Campo Largo in Puglia. Dopo uno intenso confronto che aveva rischiato di trasformarsi in una crisi, la situazione nel Partito Democratico si è risolta negli ultimi attimi disponibili.

La segretaria Elly Schlein è infatti partita in aereo da Roma diretta a Bari, per poi prendere parte alla Festa dell’Unità a Bisceglie, accompagnata dal suo stretto collaboratore Francesco Boccia. Nel corso delle trattative, l’eurodeputato ha accettato, seppur con riluttanza, che Nichi Vendola, già presidente della Regione Puglia, continui la sua candidatura per Avs, un accordo che evita un contrasto aperto.

In serata, Schlein salirà sul palco della manifestazione, probabilmente con un sospiro di sollievo. Un rifiuto da parte di Vendola, forte del mezzo milione di preferenze ottenute alle elezioni del giugno 2024, avrebbe rappresentato una seria complicazione politica e rischiato di compromettere l’unità del centrosinistra pugliese.

La segretaria del partito aveva compreso sin dall’inizio che la disputa sulla candidatura in Puglia sarebbe stata fondamentale per le future elezioni politiche del 2027. Negli ultimi giorni ha investito risorse e tempo personalmente per cercare di risolvere la questione in maniera equilibrata.

Tra i suoi sforzi più significativi c’è quello di aver convinto l’attuale governatore uscente, Michele Emiliano, a non ricandidarsi per il Consiglio regionale, liberando così una posizione importante. Tuttavia, non è riuscita a ostacolare la discesa in campo di Nichi Vendola, già presidente della Regione dal 2005 al 2015.

Decaro, infatti, aveva posto come condizione imprescindibile per la sua candidatura la possibilità di operare con “mani libere”, senza dover confrontarsi con due personalità politiche così influenti e ingombranti. Un obiettivo solo in parte raggiunto.

Alla fine, ha prevalso una forma di realismo politico che ha permesso di trovare un compromesso evitando una spaccatura che avrebbe indebolito l’intero schieramento.