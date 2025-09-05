Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, si conferma partner strategico per le PMI italiane che puntano a un futuro globale. Con una missione esclusiva a San Francisco, la banca accompagna 12 aziende “campioni del Made in Italy” in un percorso di incontri e formazione nella mecca dell’innovazione, la Silicon Valley. Questa iniziativa, guidata dalla Divisione Banca dei Territori e in sinergia con altre divisioni del Gruppo, mira a rafforzare le strategie di crescita e a favorire l’apertura a nuovi mercati e investitori esteri. L’obiettivo è chiaro: supportare le imprese italiane a competere su scala internazionale.

M&A e Innovazione: Il Ruolo Chiave della Banca

Le operazioni di M&A diventano cruciali per l’espansione delle PMI. Intesa Sanpaolo facilita questi processi grazie a una struttura dedicata che unisce la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale locale con l’esperienza in complesse operazioni di Corporate Finance. La missione in California, realizzata in collaborazione con INNOVIT, il polo tecnologico del Ministero degli Affari Esteri, offre un’opportunità unica per le 12 imprese selezionate, con una media di 150 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato, di interagire con le migliori realtà produttive e innovative della west coast.

Un Ecosistema per la Crescita: Le Voci dei Protagonisti

La delegazione, guidata da Stefano Barrese, ha partecipato a sessioni formative con università locali e ha approfondito temi cruciali come l’Intelligenza Artificiale e l’internazionalizzazione.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: “Oggi confermiamo e rafforziamo il nostro ruolo di accompagnamento del sistema della piccola e media impresa italiana, traducendo in azione i piani delle Pmi verso nuovi traguardi di sviluppo e di traiettorie internazionali. La Silicon Valley è un ambiente unico per sviluppare relazioni industriali e strategiche negli USA, grazie alla collaborazione con INNOVIT e ad un ecosistema di partner unico al mondo. Il nostro è un sostegno continuo, dal 2020 abbiamo erogato alle PMI italiane 11 miliardi di euro di finanziamenti per internazionalizzazione ed export, oltre 8 miliardi di euro di finanza strutturata, nonché accompagnato 35 operazioni di finanza straordinaria tra M&A e IPO.”

Secondo il Console Generale d’Italia a San Francisco, Massimo Carnelos: “La trasferta di queste realtà vincenti in Silicon Valley non rappresenta solo un’opportunità per sostenere le loro ambizioni globali ma anche un’occasione per promuovere un’immagine aggiornata dell’Italia e del suo tessuto imprenditoriale e tecnologico. Il sostegno del Consolato Generale a questa missione rientra nell’azione che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale porta avanti – in stretto coordinamento con Agenzia ICE – nell’ambito della Diplomazia della Crescita e dell’Innovazione, per supportare la crescita internazionale delle più promettenti realtà emergenti del nostro panorama economico. Il fatto che Intesa Sanpaolo – primo gruppo bancario italiano – abbia scelto la rete diplomatica e consolare e l’hub governativo di Innovit è una manifestazione tangibile del Sistema Paese.”

Alberto Acito, Direttore del Centro di Innovazione di INNOVIT: “INNOVIT nasce con il preciso obiettivo di essere il ponte stabile tra l’ecosistema dell’innovazione italiana e quello della Silicon Valley, tra i più dinamici al mondo. La collaborazione con Intesa Sanpaolo, che per la prima volta include anche le PMI italiane, protagoniste di un programma di una settimana fatto di incontri e visite mirate, conferma il ruolo strategico del nostro Hub come piattaforma di riferimento per le imprese che vogliono crescere sui mercati internazionali e misurarsi con l’innovazione globale, mettendo a sistema relazioni, competenze e strumenti capaci di amplificare la competitività del Made in Italy.”

Giosafat Riganò, Direttore dell’Ufficio ICE di Los Angeles: “I settori strategici che guidano la crescita economica mondiale stanno subendo un profondo cambiamento tecnologico. Questa trasformazione è evidente a INNOVIT, dove è essenziale fornire soluzioni concrete e generatrici di valore. La delegazione di Intesa Sanpaolo a San Francisco riflette la visione più ampia dell’Italia di promuovere l’innovazione come pietra angolare della crescita economica e della leadership globale. Le 12 imprese selezionate (“Imprese Vincenti”) non solo rappresentano l’inventiva italiana, ma dimostrano anche l’impegno della nostra nazione nell’affrontare le sfide globali attraverso la cooperazione internazionale, guidando i progressi tecnologici che aiutano a raggiungere obiettivi condivisi per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.”