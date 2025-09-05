Marco Sarracino ha dichiarato: «Non so se Vincenzo De Luca deciderà di candidarsi come consigliere regionale, questa è una domanda da porre a lui. Tuttavia, escludo che un iscritto al Partito Democratico possa presentarsi alle elezioni fuori dalle liste del partito stesso».

Nonostante Marco Sarracino abbia sostenuto formalmente la candidatura a segretario regionale del Pd di Piero De Luca, sembra chiaro che la sua fedeltà a De Luca non sia assoluta, soprattutto dopo anni di aperta opposizione interna. È interessante notare come, sebbene il governatore campano neghi ogni alleanza, un’intesa – o perlomeno un patto di non aggressione – tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein abbia contribuito a rafforzare il ruolo del partito in Campania.

In un’intervista recente a In Onda, De Luca ha addirittura lasciato aperta la possibilità di una futura candidatura: «Se avrò la voglia, lo farò». Ma Sarracino ribadisce con fermezza la sua posizione sulle regole interne: «La regola secondo cui bisogna candidarsi all’interno del partito vale per tutti gli iscritti del Pd, indipendentemente dal cognome che portano».

Infine, sottolinea un punto importante legato alle responsabilità dirigenziali: «Diventare segretari è un atto d’amore verso il partito e non un favore personale».

Nel frattempo, l’Hotel Ramada ha ospitato una sala gremita per l’incontro organizzato dall’associazione Democratici per l’alternativa, guidata da Guglielmo Allodi e Salvatore Vozza, che ha riunito una composita rappresentanza di delusi, militanti di sinistra, oppositori deluchiani e veterani della scena politica campana. Sebbene l’età media sia elevata, ciò riflette una realtà concreta: chi continua a esprimere un voto attivo ha ormai consolidato esperienza e vissuto politico.

Sandro Ruotolo ha espresso il proprio punto di vista: «Non penso che De Luca si candidi, ma da oggi si conclude un’epoca di dominio incontrastato e si apre una nuova fase».

Tra i presenti, si è fatto il nome di Ruotolo come possibile candidato alla presidenza del Pd della Campania, con Piero De Luca proposto per la segreteria regionale. L’europarlamentare ha ironizzato a riguardo: «Abbiamo avuto un sultano, ma non credo avremo un sultanino».

In sintesi, l’intero dibattito mette sotto la lente di ingrandimento il Partito Democratico, che – tornando a puntare sul presidente uscente – ha riacquistato centralità e vigore in una regione strategica come la Campania.

Sarracino ha assunto il compito di difendere il candidato e ha iniziato il suo intervento affermando: «Oggi mi sento a casa. Supporto con forza la candidatura di Fico, che rappresenta una vera occasione di rinnovamento. Comprendo la delusione che può esserci, faccio anche autocritica: avremmo dovuto operare alcuni cambiamenti, ma la missione non è stata portata a termine completamente. Quando Renzi propose i lanciafiamme, il commissario ha risposto con una pistola ad acqua. Tuttavia, questo non ci impedirà di continuare la lotta per selezionare una leadership all’altezza, sia a Napoli che a Roma.

Qui nessuno ha taciuto e continuerà a far sentire la propria voce sulle questioni urgenti come le liste d’attesa o la condizione della Circumvesuviana, considerata tra le linee ferroviarie peggiori in Europa. La sfida che ci attende è ancora più grande e il maggior garante di questo processo è proprio Roberto Fico, una vittoria politica straordinaria. L’idea del “campo largo” era un’ossessione di pochi, in un contesto in cui pochi credevano davvero in questa possibilità.»

Al momento gli viene urlato: «E l’accordo con De Luca?». Sarracino risponde con ironia: «Caro compagno, l’ultima volta che ero in questa stanza si teneva il congresso provinciale del PD e De Luca mi definì “turista svedese”. Io replicai che almeno in Svezia il trasporto pubblico funziona».

Il presidente del PD napoletano, Francesco Dinacci, ha aggiunto: «È giunto il momento di guardare avanti. In un partito strutturato come il PD, abbiamo il dovere di costruire sintesi politiche e di aprirci al confronto.»

Mentre gli interventi si susseguono vivacemente, come da migliore tradizione della sinistra, i membri presenti si muovono tra i corridoi in cerca di aggiornamenti. Tra di loro c’è Federico Conte, che ancora non ha deciso se candidarsi nel PD (sapendo che nel collegio di Salerno avranno la parola definitiva i De Luca) oppure valutare altre alternative.

Arrivano anche Enza Amato, presidente del consiglio comunale e prossima candidata alle Regionali, insieme al capogruppo del PD, Gennaro Acampora.

Massimiliano Manfredi, uno degli uscenti più influenti, riflette: «Quello che conta per me non è tanto il volto del segretario, ma la piattaforma programmatica con cui ci presentiamo. Voglio capire quale posizione intende assumere il partito regionale sulla centralità di Napoli e cosa pensa sulle vicende che riguardano il Teatro San Carlo. Credo sia arrivato il momento in cui Piero De Luca dimostri quel grado di autonomia politica necessario per svolgere un buon lavoro nel partito campano.»

Gianni Cuperlo ha chiuso il dibattito con una frase lapidaria: «Basta con gli appelli all’unità». Un’affermazione che ricorda l’invito a dire qualcosa di sinistra rivolto a D’Alema. Ha poi aggiunto: «Spero che Fico vinca, perché rappresenterebbe la discontinuità necessaria. Ieri De Luca ha negato l’esistenza di un patto e ha sottolineato che Piero De Luca deve essere giudicato per le sue qualità personali. Ha ragione, però la questione non è lui o il figlio, ma l’opportunità evidente. Servirebbe un “nobile passo di lato” da parte delle generazioni precedenti per consentire ai nuovi volti di progredire. Auspico che il rinnovamento sia concreto e non solo di facciata.»