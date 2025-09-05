L’intelligenza artificiale generativa sta guadagnando rapidamente terreno tra le aziende italiane e la popolazione, con un aumento del 66,1% nell’ultimo anno, passando dal 51% nel 2023 all’84,7% nel 2024. Tuttavia, l’adozione delle tecnologie di AI agentica rimane ancora molto limitata: solo il 2,3% delle imprese italiane ne fa uso, contro una media europea del 4,2%. Inoltre, la crescita in Italia si attesta al 13,9%, sensibilmente inferiore rispetto al 40,1% della media continentale.

Questi dati emergono dall’AI Skills 4 Agents Observatory, un’indagine dedicata all’adozione responsabile e all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa e agentica nel nostro Paese, presentata da Microsoft in occasione del Forum Teha tenutosi a Cernobbio.

Secondo quanto riportato, un’adozione diffusa e pervasiva dell’AI in tutte le sue forme potrebbe aumentare il Pil nazionale fino al 17,9% annuo, corrispondente a un valore di circa 336 miliardi di euro all’anno, superando così l’intero Pil della Repubblica Ceca, che si attesta intorno a 303 miliardi di euro.

I settori che potrebbero beneficiare maggiormente dell’adozione dell’AI agentica, soprattutto in termini di crescita di produttività, automazione e miglioramento della qualità del lavoro, sono il commercio, l’industria manifatturiera, la pubblica amministrazione, i servizi professionali, i servizi finanziari e il comparto ICT. In questi ambiti, l’intelligenza artificiale agentica potrebbe generare ricavi complessivi stimati rispettivamente in 346,7 miliardi, 304,1 miliardi, 257,2 miliardi, 176,9 miliardi, 93,1 miliardi e 57,8 miliardi di euro.

Le competenze digitali rappresentano un elemento cruciale e al momento critico. L’Osservatorio rileva che solo il 46% degli italiani possiede conoscenze digitali di base sufficienti, mentre il 67% delle imprese segnala un deficit di competenze specifiche per implementare soluzioni di AI.

Questo dato si aggrava ulteriormente se si guarda all’utilizzo degli agenti AI, con una carenza di know-how segnalata dal 70% delle aziende. Tale divario tra domanda e offerta di professionalità qualificate rischia di diventare un ostacolo strutturale alla competitività nazionale.

Microsoft ha deciso di intervenire attivamente anche in Italia con il programma Elevate, che prevede un investimento globale di 4 miliardi di dollari in cinque anni tra donazioni e tecnologia. L’obiettivo è offrire percorsi formativi a 20 milioni di individui entro i prossimi due anni in tutto il mondo, includendo istituti scolastici, organizzazioni non profit e aziende pubbliche e private per sviluppare competenze approfondite nel campo dell’intelligenza artificiale.

In Italia, Microsoft Elevate rappresenta un’evoluzione del progetto iniziato un anno fa con l’AI National Skills Initiative, che ha già raggiunto più di 700.000 persone tra professionisti, docenti, studenti e operatori della pubblica amministrazione. Attraverso investimenti concentrati in tre aree strategiche, il programma punta a formare 400.000 persone nel corso dei prossimi due anni.