La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli nel periodo estivo per contrastare l’illegalità economico-finanziaria, concentrandosi in particolare sulle locazioni turistiche in aree a forte vocazione turistica come la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Le irregolarità riscontrate: locazioni abusive e lavoratori in nero

Le operazioni hanno portato a 68 controlli irregolari, con altri 49 ancora in corso. Dalle prime indagini, sono stati già scoperti oltre 100mila euro di redditi sottratti a tassazione.

Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti operatori completamente sconosciuti al fisco, che esercitavano in evasione dell’IVA e senza alcuna comunicazione o autorizzazione obbligatoria in materia di sicurezza e sanità pubblica. Inoltre, non versavano l’imposta sulle attività produttive e i tributi locali.

Mancato CIN e altre violazioni

Sono state riscontrate anche 34 violazioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio da quest’anno. In molti casi, sono state contestate anche violazioni in materia di lavoro per la presenza di lavoratori in nero. Oltre a questo, sono stati rilevati l’omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE, l’omissione di comunicazione degli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza e il mancato versamento della tassa di soggiorno.