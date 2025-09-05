Settembre, tempo di bilanci per le famiglie italiane, alle prese con la spesa dei libri scolastici. E i conti non tornano. Secondo le stime dell’Associazione Italiana Editori (AIE), il costo medio per i libri nel 2025 si attesta a 190 euro per le scuole medie e 279 euro per i licei, con un rincaro di circa l’1,7-1,8% rispetto all’anno precedente, in linea con l’inflazione. Ma se si alza lo sguardo, il quadro si fa più cupo: negli ultimi cinque anni (2020-2024), i prezzi sono balzati dell’8% per le medie e del 9% per le superiori, arrivando a pesare fino a 1.200 euro per l’intero ciclo di studi. Un trend che ha acceso un faro sull’editoria scolastica: l’Antitrust ha avviato un’indagine per fare chiarezza su un settore sempre più sotto pressione.

L’anomalia dei rincari

Storicamente, il costo dei libri ha seguito l’andamento dell’inflazione, ma un’analisi di Altroconsumo ha rilevato una discontinuità preoccupante. Nel 2023, i prezzi sono cresciuti del 4,9%, e nel 2024 del 3,8%, a fronte di un’inflazione ben più contenuta, appena l’1%. Questa anomalia pesa come un macigno sui bilanci familiari, già provati dalle spese concentrate proprio nel periodo del rientro a scuola.

Il mercato bloccato e il peso dell’usato

L’indagine del Garante ha messo in luce le criticità strutturali del settore. Un mercato dominato da poche grandi case editrici, l’introduzione di nuove edizioni con modifiche minime che rendono di fatto impossibile il riutilizzo dei testi, e una transizione digitale che resta al palo a causa della mancanza di dotazioni tecnologiche adeguate e della formazione insufficiente degli insegnanti. In questo scenario, il mercato dell’usato è diventato una valvola di sfogo per le famiglie, muovendo un giro d’affari di circa 150 milioni di euro. Una famiglia su tre si affida ai libri di seconda mano, ma anche questa soluzione è ostacolata dalle continue adozioni di nuove edizioni.

La politica cerca una soluzione

Per alleviare il peso sulle famiglie, il Governo sta valutando una proposta all’interno della prossima Legge di Bilancio per introdurre una detrazione fiscale del 19% per l’acquisto dei libri scolastici. La misura, però, dovrebbe essere limitata alle famiglie con ISEE basso e con un tetto massimo di spesa. Altroconsumo si è schierata a favore, ma con una richiesta precisa: estendere la misura con soglie più adeguate, in grado di garantire un sollievo reale e duraturo di fronte ai futuri rincari.

“La spesa per i libri scolastici resta un peso significativo per le famiglie italiane, che aumenta di anno in anno e che cresce inevitabilmente quando ci sono più figli – ha spiegato Federico Cavallo, Responsabile Relazioni esterne di Altroconsumo –. Peraltro, si tratta di una spesa necessaria per frequentare la scuola dell’obbligo che ricordiamo va dai sei ai 16 anni. Poi fino ai 18 anni esiste comunque l’obbligo formativo (se non a scuola frequentando altri corsi). Il Governo sta valutando di estendere la detrazione fiscale del 19% (prevista ora per altre spese scolastiche come gite, corsi, tasse di iscrizione) anche ai libri, con limiti di reddito Isee e tetti di spesa. Noi crediamo che il diritto allo studio debba essere garantito a tutti soprattutto ai redditi più bassi: chiediamo per questo che sia prevista nella prossima Legge di Bilancio per le famiglie una detrazione per l’acquisto dei libri scolastici con un tetto di spesa adeguato per tener conto anche di eventuali nuovi aumenti”.