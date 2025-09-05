La processione della Desolata di Canosa di Puglia è stata erroneamente scambiata per una manifestazione di donne con il burqa. L’errore è stato commesso da Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, che ha condiviso un’immagine di un evento tradizionale legato alla Settimana Santa della cittadina pugliese, spacciandola per una manifestazione islamica tenutasi a Bologna.

La svista è stata messa in evidenza da Matteo Pucciarelli, che ha ricostruito l’accaduto evidenziando come la rappresentante toscana della Lega abbia utilizzato una foto del tutto fuori contesto. Nei giorni scorsi, Ceccardi aveva criticato una celebrazione per la nascita di Maometto a Bologna, accompagnando il suo post con un’immagine che a prima vista sembrava documentare donne musulmane con il burqa.

Susanna Ceccardi ha scritto:

“Questa non è una festa, è discriminazione. E le femministe? Mute. Basta ipocrisie! Stop islamizzazione!”

Tuttavia, la fotografia allegata al post non ritrae alcuna manifestazione islamica, bensì la tradizionale processione della Desolata che si svolge ogni anno nei comuni di Canosa di Puglia e Teramo durante il sabato della Settimana Santa. Si tratta di un rito intensamente cattolico, lontano da qualunque contesto islamico, in cui il coro femminile rappresenta il dolore della Vergine Maria attraverso un’atmosfera carica di emozione e devozione.

Questa processione antica vede sfilare molti bambini vestiti da angioletti, forniti di simboli della Passione di Cristo come le corone di spine, le funi, i flagelli, le canne, e varie rappresentazioni delle stazioni della Via Crucis, oltre a elementi simbolici come il calice e i dadi. Dopo il gruppo dei bambini, avanza la statua della Madonna, accompagnata da pali decorati con fiori e seguita da diverse donne vestite di nero e con il volto coperto, che intonano un canto tradizionale.

Questa incomprensione rischia di fomentare malintesi culturali e alimentare sterili polemiche su tematiche religiose e sociali, invece che favorire una corretta conoscenza delle tradizioni locali e delle diverse comunità.

Contesto culturale e impatto politico

La vicenda evidenzia come l’uso improprio delle immagini possa generare fraintendimenti e contribuire a una narrativa polarizzata, soprattutto in momenti delicati per il dibattito sull’integrazione e le politiche migratorie in Italia. La diffusione di informazioni imprecise da parte di figure politiche di rilievo può influenzare negativamente il clima sociale, alimentando divisioni e pregiudizi tra le diverse comunità presenti nel Paese.

La processione della Desolata, al contrario, rappresenta un momento di profonda tradizione cristiana radicata nel territorio, con origini secolari, che coinvolge l’intera comunità in un rito di riflessione e raccoglimento. La sua natura simbolica e religiosa è quindi ben distinta da qualsiasi manifestazione di natura islamica, il che rende l’errata associazione un clamoroso fraintendimento che merita una corretta informazione e chiarimenti pubblici.

Il caso sottolinea l’importanza di verificare le fonti e le immagini prima di condividerle in contesti pubblici e politici, così da prevenire danni all’informazione e alla coesione sociale.

Il particolare dello Stabat Mater di Jacopone da Todi, l’inno della Desolata con musica di Domenico Iannuzzi, sprigiona un’intensità emotiva profonda. Questo inno suggestivo provoca un senso di struggimento che si attenua soltanto attraverso la meditazione sul dolore della Vergine Desolata.

La Desolata rappresenta un evento di grande richiamo a livello internazionale. Sullo sfondo di una scena del film «The room next door» («La stanza accanto») di Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia e dedicato al tema dell’eutanasia, appare un quadro raffigurante donne impegnate nella processione del sabato durante la settimana di Pasqua. Questa stessa scena è stata adottata dalla Biennale di Venezia per promuovere il film.

La pellicola «Una femmina» di Francesco Costabile, che mostra immagini molto conosciute e care ai devoti canosini, è arrivata due anni fa al Festival del Cinema di Berlino. Nel 2022 il trailer di «Ti mangio il cuore» di Pippo Mezzapesa, con protagonista Elodie, si apre con una vista del simulacro della Desolata, seguito da numerose donne vestite di nero e con il volto celato. I rintocchi delle campane e una chiesa sullo sfondo completano la scena, rendendo omaggio a una delle tradizioni regionali più sentite, incentrata sulla Madonna che piange per Gesù.

Alla luce di un evidente errore, Ceccardi ha rapidamente rimosso il post incriminato dalle sue pagine su e Instagram, mentre tre giorni dopo il contenuto è ancora visualizzabile su Threads.