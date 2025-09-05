Icop Spa, società di costruzioni con specializzazione in fondazioni e lavori sotterranei con sede a Basiliano (Udine), ha completato l’operazione prevista dall’Accordo Quadro stipulato con Fls Holding per l’acquisizione del 61,89% di Palingeo, azienda attiva nel settore geotecnico e geognostico. L’azienda friulana ha precisato che l’acquisizione comporta l’obbligo di avviare un’Offerta Pubblica di Acquisto (Opa) totalitaria sulle azioni di Palingeo, con l’obiettivo del delisting.

Icop, assistita da Advant Nctm nel ruolo di advisor, ha inoltre comunicato il deposito dello statuto aggiornato della società, disponibile per la consultazione sul proprio sito ufficiale.

L’operazione ha coinvolto l’acquisto di 1.539.000 azioni di Palingeo detenute da Fls, al prezzo di 6 euro per azione, per un controvalore complessivo di 9,2 milioni di euro. Contestualmente, Fls ha conferito in natura 2.736.000 azioni di Palingeo in cambio di 1.728.000 nuove azioni di Icop, emesse a seguito dell’aumento di capitale deliberato il 4 agosto 2025. Le nuove azioni saranno ufficialmente assegnate a Fls dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il perfezionamento della transazione, nel Consiglio di Amministrazione di Icop entra Leonardo Spada, come deciso dall’assemblea del 4 agosto, mentre il CdA ha inoltre cooptato Andrea Bertoz. A seguito dell’emissione delle nuove azioni, il capitale sociale di Icop si attesta ora a 31,7 milioni di euro, rappresentato da 31.778.250 azioni ordinarie (in precedenza erano 30.050.250 euro).

La struttura azionaria di Icop è così composta: Cifre detiene il 76,01%, Friulia il 2,65%, Fls il 5,44% e il resto è distribuito sul mercato con una quota del 15,89%, come comunicato dalla società.