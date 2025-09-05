Google finisce sotto accusa su due fronti, negli Stati Uniti e in Europa, per aver violato la privacy degli utenti. A San Francisco, una giuria federale ha condannato il gigante di Mountain View a risarcire con 425,7 milioni di dollari quasi 100 milioni di utenti. La decisione arriva a seguito dell’accusa che il gruppo, parte di Alphabet, abbia continuato a raccogliere dati privati anche dopo che gli utenti avevano disattivato le impostazioni di tracciamento.

La battaglia in Europa

Non è solo la giustizia americana a colpire. In Francia, l’autorità per la protezione dei dati (Cnil) ha inflitto sanzioni pesantissime. Google è stata multata per 325 milioni di euro, mentre il colosso della moda Shein ha ricevuto una sanzione da 150 milioni di euro. La ragione è la stessa: la Cnil ha accertato che le due aziende non hanno ottenuto il consenso libero e informato degli utenti prima di installare cookie pubblicitari sui loro browser. Le due aziende, che hanno decine di milioni di utenti in Francia, hanno ora la possibilità di fare ricorso.

Privacy e dati, un costo salato

La doppia mazzata giudiziaria e amministrativa dimostra come il tema della privacy e della gestione dei dati personali sia diventato un nodo cruciale e costoso per le grandi aziende tecnologiche. Le multe miliardarie servono da monito per tutto il settore, richiamando alla massima attenzione sul rispetto delle normative vigenti, a partire dal GDPR in Europa. La condanna di San Francisco e le sanzioni francesi confermano la tendenza globale a inasprire i controlli e le sanzioni contro i giganti del web.